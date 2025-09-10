Un estudio identifica un nuevo enfoque para disminuir el impacto ambiental asociado a la diálisis

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Fundación Renal Española y en el que ha participado el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) ha identificado un nuevo enfoque para disminuir el impacto ambiental asociado a la diálisis.

La diálisis es un tratamiento de la enfermedad renal crónica que filtra la sangre, y elimina las toxinas, el exceso de agua y el desecho acumulado de la sangre, asumiendo a través de un dializador la función de los riñones cuando estos no pueden hacerlo de forma natural.

Sin embargo, tiene un impacto ambiental significativo, lo que genera inquietudes sobre su sostenibilidad a medida que aumenta la demanda, tal y como viene ocurriendo en los últimos años y como se estima que sucederá en mayor medida en las próximas décadas.

Ahora, una investigación, recientemente publicada en la revista científica 'American Journal of Kidney Diseases', confirma que la diálisis tiene un impacto ambiental significativo, que es menor si se utilizan tanques de almacenamiento y se opta por la administración centralizada de concentrado ácido en el dializado.

"La elección del recipiente para el concentrado ácido del dializado se asocia con un impacto ambiental diferencial, identificando un enfoque clave para reducir la huella de la terapia de reemplazo renal en el medioambiente", señalan las conclusiones de la investigación.

Los científcos realizaron un análisis del ciclo de vida (ACV) transversal retrospectivo de cuatro tipos de contenedores de concentrado de ácido utilizados en este tratamiento en quince centros de hemodiálisis de tres comunidades autónomas españoles, lo que representa aproximadamente el 5 por ciento de la población nacional en hemodiálisis.

Los investigadores midieron en ellos, mediante la huella de carbono, 16 categorías adicionales de impacto ambiental, y su ciclo de vida completo, incluyendo la producción, el transporte y la eliminación de residuos.

LA DIFERENCIA EQUIVALE A 682 VUELOS LONDRES-NUEVA YORK

Entre los resultados destacan la huella de carbono 1,63 veces mayor detectada en uno de los contenedores frente a un tipo de bolsa flexible, y 2,63 veces mayor que la de los tanques de almacenamiento, que presentaron el impacto medioambiental más bajo, sin diferencias entre ellos en función de su capacidad.

"La diferencia entre utilizar la opción con mayor huella de carbono, frente a la de menor impacto ambiental en la población de estudio durante un año, equivale nada menos que a volar desde Londres a Nueva York 682 veces", explican Rodrigo Martínez, principal investigador del estudio, junto con Alberto Ortiz, jefe del Servicio de Nefrología e Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz e investigadores de su IIS-FJD participantes en el estudio.

"Los principales contribuyentes a la huella de carbono fueron la producción de contenedores y la eliminación de residuos, en particular el uso de plástico y la producción y eliminación de contenedores", afirman los responsables del trabajo, añadiendo que "también se observaron diferencias significativas en el impacto ambiental de los diferentes contenedores en las 16 categorías de impacto, observándose las mayores diferencias en la ecotoxicidad del agua dulce, el uso de energías no renovables y la eutrofización del agua dulce".

Además, los investigadores apuntan a que la incorporación de concentrado ácido centralizado reduciría los riesgos para la salud de los trabajadores asociados con la manipulación de múltiples contenedores pesados. Al hilo, añaden qu el líquido centralizado ofrece mayor comodidad en su uso, evita el almacenamiento de contenedores individuales y simplifica la eliminación de residuos.

"Este trabajo no se queda solo en un ejercicio académico, sino que aporta evidencia para orientar una práctica más sostenible en los centros de diálisis. De hecho, muchas de las medidas analizadas en este estudio ya forman parte de los procedimientos de la Fundación, y su aplicación demuestra que es posible compatibilizar la mejor atención al paciente con la reducción del impacto ambiental", ha manifestado la directora asistencial y responsable de la Unidad de Investigación de la Fundación Renal Española, Mª Dolores Arenas.