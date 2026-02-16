Un estudio identifica con "más precisión" parkinsonismos atípicos mediante resonancias magnéticas

Los investigadores del IR Sant Pau a cargo del estudio - IR SANT PAU

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) de Barcelona demuestra que el uso avanzado de la resonancia magnética (RM) permite identificar "con mucha más precisión" pacientes con parálisis supranuclear progresiva (PSP) y degeneración corticobasal (CBD), dos parkinsonismos atípicos infrecuentes e infradiagnosticados.

El trabajo, publicado en 'The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease', muestra que la estrategia mejora el diagnóstico en fases primerizas y transforma el diseño de los ensayos clínicos, haciéndolos "más precisos y viables" en enfermedades para las que no hay ningún tratamiento modificador, informa Sant Pau en un comunicado este lunes.

TAUPATÍAS

La PSP y la CBD forman parte de un grupo de enfermedades neurodegenerativas conocidas como taupatías, caracterizadas por la acumulación anómala en el cerebro de la proteína tau, esencial para el funcionamiento normal de las neuronas pero que, cuando se deposita de forma patológica, provoca un daño progresivo de diferentes regiones cerebrales.

En la PSP y la CBD, este daño afecta especialmente a áreas relacionadas con el control del movimiento, el equilibrio, la postura, el habla y algunas funciones cognitivas, hecho que explica que sus síntomas iniciales se parezcan mucho a los de la enfermedad de Parkinson.

Durante años, la falta de herramientas diagnósticas objetivas ha sido "uno de los principales obstáculos" para desarrollar tratamientos en estas taupatías, y la selección de pacientes para ensayos clínicos se ha basado casi exclusivamente en criterios clínicos, especialmente en fases iniciales, cuando los síntomas aún son poco específicos y se solapan entre distintas enfermedades.

Este problema es "especialmente relevante" en la CBD, donde una proporción significativa de pacientes presenta en realidad Alzheimer; sin un filtraje adecuado, las cohortes usadas quedan contaminadas desde el punto de vista biológico, lo que limita su utilidad.

RESONANCIA MAGNÉTICA

A partir del análisis detallado de la atrofia cerebral, los investigadores han desarrollado modelos de estimar "con muy alta probabilidad" si un paciente presenta PSP o CBD, incluso en fases iniciales de la enfermedad.

La clave del trabajo es la identificación de firmas específicas de resonancia magnética para cada enfermedad basadas en la combinación de cambios estructurales en distintas regiones cerebrales.

Además, el estudio demuestra que la resonancia magnética también se puede usar como herramienta de seguimiento longitudinal en los ensayos clínicos dirigidos a estas taupatías: al usar las firmas como medida objetivo de progresión de la enfermedad, es posible detectar cambios estructurales "con mucha más sensibilidad" que las escalas clínicas tradicionales.

En el caso de la PSP, la aplicación de firmas específicas de resonancia permitiría reducir aproximadamente en un 50% el número de participantes necesarios en un ensayo clínico de 12 meses, en comparación con los diseños basados exclusivamente en escalas clínicas.

EN la CBD, el uso de dichas medidas podría suponer una reducción de cerca del 80-85% del tamaño mostral necesario apra detectar un efecto terapéutico con la misma potencia estadística.