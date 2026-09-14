Un estudio identifica los lazos de cromatina en el ADN como "clave" para la regeneración de tejidos

ADN en una foto de archivo de la UB. - UB

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universitat de Barcelona (UB) ha identificado, en un modelo animal, que la formación de lazos de crematina en el ADN es un paso "clave" en el proceso de regeneración de los tejidos después de una lesión.

Después de una lesión, el ADN no solo modifica su actividad, sino también la forma en que se organiza espacialmente dentro del núcleo de la célula, un proceso dentro del cual algunas regiones establecen nuevos contactos con lazos de cromatina, que actúan como "puentes", informa la UB en un comunicado de este lunes.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista 'Science Advances', revelan que la regeneración no solo depende de los genes que se activan o se apagan después de una lesión, sino también de cómo el ADN se reorganiza en el espacio dentro del núcleo celular.

Así, la arquitectura tridimensional del genoma se posiciona como "nueva capa de regulación esencial" de los procesos regenerativos.

DEMOSTRACIÓN EN ADN DE MOSCA

Los investigaodres identificaron 3 de estos lazos en ADN de la mosca 'Drosophila melanogaster', y demostraron experimentalmente que son necesarios para una regeneración eficiente.

Cuando alteraron las regiones responsables de formarlos, la capacidad regenerativa de los tejidos se redujo "de forma significativa", mientras el desarrollo normal del organismo se mantenía prácticamente intacto.