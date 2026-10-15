Un estudio identifica 56 sustancias en la sangre relacionadas con el envejecimiento

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MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El envejecimiento es un proceso muy complejo, y los científicos apenas han comenzado a desentrañar cómo cambian las vías moleculares del cuerpo a medida que envejecemos.

En los últimos años, los investigadores han buscado identificar biomarcadores del envejecimiento, como marcadores epigenéticos y cambios en las firmas metabólicas, e integrarlos en modelos denominados relojes del envejecimiento. Estos modelos podrían ayudar a los médicos a identificar a las personas con mayor riesgo de enfermedades crónicas y podrían orientar las intervenciones tempranas.

ANÁLISIS DE DATOS METABÓLICOS DE MÁS DE 18.000 PARTICIPANTES

Mediante el análisis de datos metabólicos de más de 18.000 participantes en China, científicos de la Universidad Jiao Tong de Shanghai (China) han construido modelos de "reloj" del envejecimiento humano que pueden proporcionar pistas sobre el riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad.

Tal y como se publica en 'Science Traslacional Medicine' este estudio exhaustivo ofrece una gran cantidad de datos sobre el impacto del envejecimiento en el metabolismo y genera métricas clínicamente relevantes que podrían orientar el seguimiento de la salud y los esfuerzos de prevención de enfermedades.

Los autores presentan los resultados de uno de los estudios más completos realizados hasta la fecha sobre el envejecimiento metabólico, que involucra a 18.476 participantes de entre uno y 96 años de edad procedentes de seis centros clínicos en China.

Analizaron los metabolitos en muestras de plasma de los participantes y vincularon 56 metabolitos con cambios asociados a la edad. Con base en estos datos, el equipo derivó una métrica llamada aceleración de la edad metabolómica (mAA), que se correlacionó con un mayor riesgo de enfermedad del hígado graso, hipertensión, diabetes y mortalidad por todas las causas a medida que la cohorte envejecía.

El equipo también examinó una cohorte de enfermedad y descubrió una segunda métrica metabólica llamada desviación de la edad que era mayor en pacientes con enfermedad más grave y sistémica.

"En conjunto, estos hallazgos respaldan la metabolómica plasmática como un marco escalable y clínicamente interpretable para estudios de prevención de enfermedades, detección temprana, envejecimiento saludable y heterogeneidad relacionada con el envejecimiento a lo largo del curso de la vida", concluyen los investigadores.