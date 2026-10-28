Un estudio identifica 485 sustancias químicas en pesticidas que podrían aumentar el riesgo de cáncer de mama

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MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio del Silent Spring Institute (Estados Unidos) ha identificado cientos de sustancias químicas comúnmente utilizadas en pesticidas que podrían aumentar el riesgo de cáncer de mama. La lista incluye ingredientes activos de pesticidas, así como un número significativo de ingredientes denominados "inertes" o inactivos, que generalmente no se someten al mismo nivel de pruebas de seguridad.

Los hallazgos, publicados en 'Environmental Health Perspectives', forman parte de un análisis sistemático más amplio, el primero de su tipo, para identificar dónde aparecen las sustancias químicas potencialmente causantes de cáncer de mama ("BC-Chems") en los productos de consumo cotidianos, el medio ambiente y la economía, así como las principales fuentes de exposición.

"Nuestros hallazgos ponen de manifiesto un punto ciego en la normativa sobre los llamados ingredientes inertes", aporta la doctora Jennifer Kay, autora principal e investigadora científica de Silent Spring. "Cuando pensamos en la seguridad de los plaguicidas, solemos centrarnos en el ingrediente activo. Pero las personas están expuestas a la formulación completa, y nuestros hallazgos demuestran que muchos de esos otros productos químicos también pueden suponer un riesgo".

CÁNCER DE MAMA, CADA VEZ MÁS CASOS

El cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado en todo el mundo, y su incidencia sigue en aumento. El incremento es más rápido entre las mujeres menores de 40 años, muchas de las cuales son diagnosticadas antes de que se recomienden las pruebas de detección sistemáticas, lo que sugiere que el aumento de las pruebas de detección no explica el marcado incremento de casos. Cada vez hay más evidencia que apunta a la exposición a factores ambientales como un importante factor contribuyente.

En 2024, Kay y sus colaboradores publicaron un estudio trascendental que identificaba más de 900 sustancias químicas que podrían aumentar el riesgo de cáncer de mama, basándose en su capacidad para causar tumores mamarios en animales o alterar las hormonas de forma que favorezcan el desarrollo de esta enfermedad. Más de la mitad de las sustancias químicas de la lista provocan que las células produzcan más estrógeno o progesterona, hormonas que se sabe que desempeñan un papel en el desarrollo del cáncer de mama.

En el nuevo estudio, el equipo de Silent Spring intentó identificar las principales fuentes de exposición a los compuestos químicos de carbono negro (BC-Chems). Para ello, los investigadores analizaron datos de más de una docena de bases de datos del gobierno estadounidense sobre volúmenes de producción química, usos, emisiones ambientales y niveles de estos compuestos en el organismo. Entre ellas se incluyen el Inventario Nacional de Emisiones, el Inventario de Liberación de Sustancias Tóxicas y la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES).

El análisis destacó los productos plaguicidas como una fuente importante de exposición a sustancias químicas de la mama. De los 485 compuestos químicos presentes en las formulaciones de plaguicidas, aproximadamente un tercio (145) están registrados actualmente ante la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) como ingredientes activos.

"Esto no solo sugiere que los ingredientes activos de los plaguicidas no se someten a pruebas exhaustivas para determinar sus efectos en la mama, sino que cientos de otros ingredientes potencialmente riesgosos en las formulaciones de plaguicidas pasan desapercibidos al ser considerados ingredientes inertes", informa Kay.

Un estudio anterior de Silent Spring concluyó que la EPA desestimó las pruebas que vinculaban 19 pesticidas con tumores mamarios, lo que subraya la necesidad de reforzar el enfoque regulatorio de la EPA para proteger mejor contra los productos químicos que contribuyen al cáncer de mama.

Las personas pueden estar expuestas a los pesticidas de diversas maneras, incluyendo a través de los alimentos y el agua potable, así como mediante productos de uso doméstico y en el jardín, como repelentes de insectos, productos para el control de plagas, tratamientos para piojos y pie de atleta, y desinfectantes. Los pesticidas también se utilizan en muchos materiales de construcción.

LAS PERSONAS ESTÁN EXPUESTAS A CIENTOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Además de los pesticidas, los investigadores identificaron otras fuentes importantes de exposición a sustancias químicas de la cadena de bioseguridad (BC-Chems), como productos de consumo (500 sustancias químicas), alimentos (462), agua potable (162), productos farmacéuticos (142) y materiales de construcción (106).

"En lo que respecta al cáncer, debemos considerar la totalidad de nuestras exposiciones. A lo largo de nuestra vida, las personas están expuestas a cientos de sustancias químicas procedentes de múltiples fuentes, y estas exposiciones se acumulan. Sin embargo, los organismos reguladores no las tienen en cuenta en su conjunto", advierte Kay.

Los datos del Inventario Nacional de Emisiones revelaron que en 2020 se liberaron a la atmósfera más de 2 mil millones de libras de sustancias químicas de carbono negro (BC-Chems). Según el NHANES, se han detectado 84 BC-Chems en el organismo de las personas. Sin embargo, los investigadores afirman que esta cifra es una subestimación, ya que el gobierno federal no monitorea la mayoría de las BC-Chems en la población general.

Se detectaron plaguicidas organofosforados (como el malatión, de uso común en cultivos) en más del 90% de la población estadounidense. El DDT, prohibido en Estados Unidos hace décadas, se detectó en más del 40% de la población, lo que pone de manifiesto la persistencia de algunos productos químicos en el medio ambiente y en el organismo.

Los investigadores esperan que sus hallazgos sirvan de base para elaborar políticas que refuercen la regulación de los productos químicos en Estados Unidos y garanticen que las formulaciones de plaguicidas, incluidos tanto los ingredientes activos como los inactivos, se evalúen adecuadamente en cuanto a su potencial para causar cáncer de mama.

"La EPA sigue aprobando nuevos plaguicidas sin la supervisión adecuada y sin tener en cuenta sus posibles efectos sobre el cáncer de mama", añade Ruthann Rudel, coautora del estudio y directora de investigación de Silent Spring. "El cáncer de mama puede tardar años en desarrollarse, por lo que el seguimiento y la reducción de la exposición de las personas a los plaguicidas procedentes de múltiples fuentes son fundamentales para la prevención del cáncer y necesarios para proteger la salud pública".

Una posible respuesta política consiste en ampliar la lista de sustancias químicas contempladas en la Proposición 65 de California, que exige advertencias sobre las sustancias químicas que se sabe que causan cáncer o daños reproductivos. Por ejemplo, 16 de los plaguicidas identificados en el estudio no figuran en la Proposición 65. Incluir estas sustancias químicas podría ser un mecanismo para disuadir a las empresas de utilizarlas en sus productos.

Rudel afirma que los datos también podrían servir de guía para futuros estudios centrados en trabajadores altamente expuestos o personas que viven en comunidades con alta exposición a sustancias químicas de cáncer de mama derivadas de la contaminación atmosférica o la deriva de pesticidas. Esto cobra especial importancia a medida que la fuerza laboral cambia y más mujeres acceden a ocupaciones que las exponen a sustancias químicas que podrían aumentar su riesgo de padecer cáncer de mama. DOI: