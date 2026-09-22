Un estudio halla nuevas vías para reducir el dolor y síntomas depresivos asociados a la fibromialgia

Archivo - Imagen aérea del campus de Bellaterra de la UAB en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). - UAB - Archivo

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Institut de Recerca Sant Pau (IR Sant Pau) ha identificado 2 compuestos capaces de activar mecanismos de defensa antioxidante que pueden reducir la hipersensibilidad al dolor y los comportamientos depresivos asociados a la fibromialgia.

El trabajo, publicado en la revista 'Antioxidants', ha usado modelos de ratón macho y hembra a los que se han inducido síntomas como mayor sensibilidad al tacto, al calor y al frío, así como comportamientos asociados a un estado depresivo, informa la UAB en un comunicado de este martes.

El equipo ha estudiado el papel del estrés oxidativo y la inflamación en estos procesos y trató los animales con fumarato de dimetilo o protoporfirina IX de cobalto, dos compuestos que pueden reforzar sistemas de defensa del organismo frente al estrés oxidativo, pero que actúan mediante mecanismos diferentes.

Ambos tratamientos redujeron la hipersensibilidad al dolor y mejoraron los comportamientos asociados a un estado depresivo, si bien el fumarato de dimetilo produjo una respuesta "más marcada y más rápida".

ESCALA MOLECULAR

A escala molecular, los investigadores observaron distintos mecanismos relacionados con el equilibrio oxidativo, la inflamación y la plasticidad neuronal, con efectos que "no eran exactamente iguales" en todas las zonas del sistema nervioso ni con ambos tratamientos.

El fumarato de dimetilo produjo una respuesta molecular "más amplia", mientras la protoporfirina presentó un perfil más específico.

Según los autores, estas diferencias sugieren que el dolor nociplástico --el tipo de dolor asociado, entre otros, a la fibromialgia-- no está asociado a una alteración uniforme del equilibrio oxidativo en todo el sistema nervioso, sino que hay cambios específicos según la región cerebral o medular.

La descripción que se hace de estas diferencias en el artículo "podría contribuir a comprender mejor los mecanismos implicados en el dolor y las alteraciones emocionales observadas en los pacientes".

Ambos sexos tuvieron respuesta a los tratamientos, tanto en términos de hipersensibilidad al dolor como de comportamientos asociados al estado depresivo, pero en algunos parámetros de dolor la recuperación fue más lenta en hembras.