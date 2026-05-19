Un estudio halla con IA una nueva vía para desarrollar fármacos contra el cáncer

Archivo - Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) del Hospital del Mar, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional ha identificado una potencial nueva vía para desarrollar tratamientos contra el cáncer mediante técnicas de modelización molecular y herramientas de inteligencia artificial (IA).

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Structural & Molecular Biology', lo ha liderado la University of Utah School of Medicine de Salt Lake City (Estados Unidos), y ha contado con participación de investigadores del Hospital del Mar Research Institute de Barcelona, informa este centro en un comunicado de este martes.

La investigación ha permitido diseñar experimentos y resolver la estructura entre la proteína receptora celular Smoothened --implicada en el desarrollo de algunos carcinomas, meduloblastomas y cánceres de páncreas y de pulmón-- y la proteína PKA (quinasa A).

El equipo ha descubierto cómo Smoothened bloquea la acción de PKA, la función de la cual es ayudar a controlar el crecimiento celular; cuando eso pasa, las células pueden crecer más fácilmente y provocar tumores.

UN AVANCE QUE "REDEFINE" EL FUNCIONAMIENTO

El coprimer autor del estudio, Tomasz Maciej Stepniewski, ha apuntado que el avance "redefine" la forma en que los científicos entienden el funcionamiento de los receptores celulares, revelando un nuevo mecanismo gracias al cual los receptores pueden transmitir señales dentro de la célula.

"Este hallazgo revela un mecanismo de señalización distinto, en el que el receptor no solo activa reacciones de forma indirecta, sino que establece un contacto directo con una proteína clave de la vía", ha añadido.

TRATAMIENTOS CON SMOOTHENED

Los tratamientos que tienen a Smoothened como diana buscan desactivar completamente esta proteína, lo que puede provocar efectos secundarios o que dejen de ser eficaces; hasta ahora, su diseño se basaba en estructuras estáticas de los receptores y en ensayos experimentales.

La también firmante del estudio e investigador del Hospital del Mar Research Institute Jana Selent ha explicado que, en comprender el mecanismo de interacción directa de este receptor con PKA, los investigadores pueden diseñar tratamientos "nuevos y más precisos" que consigan restaurar la capacidad de control natural de la célula y no desactivarla del todo.

El descubrimiento abre la puerta a terapias más efectivas que consigan restaurar la capacidad de control natural de la célula en vez de desactivarla del todo, y abre "un nuevo camino para el desarrollo de fármacos contra el cáncer".