Un estudio halla una combinación de fármacos eficaz contra el cáncer de endometrio

Investigadora del Vhir en el laboratorio. - VHIR

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (Vhir) ha observado que la combinación de dos fármacos con mecanismos de acción complementarios podría mejorar el tratamiento del cáncer de alto riesgo.

El trabajo, publicado en la revista 'Biomedicine & Pharmacotherapy', se ha llevado a cabo en modelos preclínicos generados a partir de tumores de pacientes, informa Vall d'Hebron en un comunicado de este viernes.

El trabajo ha combinado los fármacos niraparib y SYD985, que conjuga, a su vez, un fármaco citotóxico con un anticuerpo contra HER2 (un receptor que participa en el crecimiento y la supervivencia celular).

El equipo de investigación llevó a cabo el estudio con 15 modelos animales en los que se implantaron distintos subtipos de tumores obtenidos de pacientes con cáncer de endometrio, en los que se evaluaron los efectos del placebo, el niraparib en solitario, el tratamiento contra HER2 en solitario y la combinación de ambos fármacos.

RESULTADOS

Los resultados mostraron que la combinación tenía un mayor efecto antitumoral que los tratamientos individuales: se observó una respuesta completa, es decir, desaparición completa del tumor, en el 60% de los modelos tratados.

Los tratamientos individuales solo la consiguieron en un 7% o un 27%, un efecto que se observó en tumores con características moleculares "diversas", y no solo en modelos con elevada expresión de HER2 o con mutaciones ya clásicamente asociadas a la sensibilidad a niraparib.

Los datos obtenidos sientan las bases para continuar estudiando esta estrategia terapéutica en nuevos modelos experimentales en el laboratorio, como los organoides, y el equipo investigará ahora los mecanismos concretos que explican las buenos resultados al combinar ambos fármacos.