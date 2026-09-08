Un estudio europeo relaciona ciertas bacterias del polvo de las aulas con una menor función pulmonar infantil

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MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El polvo de las aulas podría contener bacterias relacionadas con la función pulmonar de los niños. Un estudio europeo realizado en casi 300 aulas de 22 países ha observado que una mayor presencia de Streptomyces y Mycobacterium spp. se asocia con pequeñas reducciones en algunas medidas de la función pulmonar infantil, aunque los investigadores advierten de que no se ha demostrado una relación causal.

Según una investigación de la Universidad de Ferrara (Italia) presentada en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Barcelona, España, las bacterias comunes presentes en el polvo de las aulas se asocian con una función pulmonar reducida en los niños. Esta investigación podría indicar cómo garantizar que las escuelas sean entornos saludables para los niños y el desarrollo de sus pulmones.

Soutrik Banerjee del departamento de Ciencias Ambientales y de Prevención de la Universidad de Ferrara, Italia, ha trabajado en este estudio en colaboración con la empresa tecnológica francesa Alten SA: "Sabemos que la calidad del aire interior en las escuelas puede verse afectada por contaminantes, humedad, ventilación, temperatura, condensación y agentes biológicos como hongos y bacterias. Sin embargo, se sabe mucho menos sobre si los tipos de bacterias que crecen en el polvo de las aulas están relacionados con la función pulmonar de los niños".

Según Banerjee, el foco de atención se centró en dos grupos bacterianos, Streptomyces y Mycobacterium spp., que se encuentran en el suelo, el polvo y los sistemas acuáticos. "Queríamos comprobar si una mayor exposición a estas bacterias en el aula está relacionada con la salud pulmonar de los niños en toda Europa", aclara.

El equipo utilizó datos del estudio SINPHONIE, que abarcó 22 países europeos y casi 300 aulas, para medir la cantidad de bacterias Streptomyces y Mycobacterium spp. en el polvo de las aulas.

También evaluaron la función pulmonar de los niños de cada aula mediante una prueba respiratoria estándar llamada espirometría. En esta prueba, el niño inhala profundamente y luego exhala con la mayor fuerza y ??rapidez posible en un dispositivo de medición. Esto calcula el volumen de aire que los pulmones pueden contener y la velocidad con la que pueden exhalarlo. La función pulmonar reducida se produce cuando los pulmones no pueden contener tanto aire como de costumbre o cuando el aire no puede entrar y salir de ellos con la misma facilidad. Esto limita la cantidad de oxígeno que el cuerpo absorbe y la capacidad de eliminar el dióxido de carbono, lo que puede provocar fatiga y dificultad para respirar.

Los investigadores ajustaron los datos según la edad, el sexo, el IMC, la exposición al humo de segunda mano, los alérgenos de las mascotas, los indicadores socioeconómicos, la antigüedad y la región de los edificios escolares, y los niveles locales de contaminación del aire.

Descubrieron que los niños en aulas con niveles más altos de Streptomyces tenían una capacidad vital forzada (CVF) 0,08 litros menor, una medida de la cantidad máxima de aire que un niño puede expulsar después de tomar una respiración profunda.

También se observó que los niños en aulas con niveles más altos de micobacterias presentaban valores ligeramente inferiores de FEV1 (0,06 litros menos) y PEF (0,13 litros/segundo menos). El FEV1 mide la cantidad de aire que un niño puede expulsar en el primer segundo, y el PEF es el flujo máximo que un niño puede expulsar lo más rápido posible.

Banerjee explica: "Si bien las reducciones que observamos fueron modestas para cada niño, son estadísticamente significativas y podrían ser importantes para la población en general. Los niños están expuestos a ambientes interiores escolares todos los días de la semana, y una reducción leve o moderada de la función pulmonar hoy en día puede ser un precursor de enfermedades pulmonares prevenibles en el futuro".

Los investigadores creen que las bacterias presentes en el polvo pueden irritar las vías respiratorias o activar las respuestas inmunitarias e inflamatorias. También considera posible que estas bacterias sean indicadores de condiciones más generales en el aula, como la humedad, la ventilación, las prácticas de limpieza o la entrada de polvo del exterior al edificio. "Las bacterias pueden tener un efecto biológico directo, o bien pueden ser indicadores de otros factores ambientales interiores que influyen en la función pulmonar", concluyen.