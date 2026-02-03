Un estudio europeo muestra "grandes diferencias" en la supervivencia según el tipo de cáncer

Archivo - Esta investigación abre la puerta a futuros tratamiento en cáncer de mama luminar. - PEAKSTOCK/ISTOCK - Archivo

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional coordinado por el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IdiapJgol) ha analizado datos de más de 1,7 millones de personas diagnosticadas de 8 tipos de cáncer en Europa y ha revelado, entre otros, que existen "grandes diferencias" en la supervivencia según el tipo de cáncer también a escala europea, así como variaciones entre los países analizados.

El trabajo, publicado en la revista 'The Lancet Regional Health-Europe', ha estudiado las comorbilidades, el uso de medicación y la supervivencia global, y aporta "una nueva perspectiva" de la trayectoria real de los pacientes con cáncer, informa el IdiapJgol en un comunicado de este lunes.

El equipo investigador ha analizado 8 tipos de neoplasias que tienen un "impacto significativo" por su frecuencia o mortalidad --mama, próstata, colorectal, pulmón, páncreas, estómago, hígado y cabeza y cuello-- diagnosticadas entre el 2000 y 2019.

El estudio incluye datos procedentes de 11 bases de datos clínicas y registros de cáncer de 8 países europeos (Países Bajos, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Suiza, Portugal, Estonia y España), armonizadas mediante un modelo común que permite analizar la información clínica de forma estandarizada y federada sin compartir datos individuales.

RESULTADOS

Los resultados muestran "grandes diferencias" en la supervivencia según el tipo de tumor: los cánceres de mama y próstata presentan las tasas de supervivencia más elevadas, con una supervivencia a los 5 años que se sitúa aproximadamente entre el 75% y el 85%.

En cambio, el cáncer de páncreas continúa teniendo el pero pronóstico, con una supervivencia a los 5 años que en algunos países no llega al 5%.

El estudio también pone de manifiesto "variaciones importantes" en la supervivencia entre países y entre tipo de bases de datos --atención primaria, hospitales o registros de cáncer--, lo que refleja diferencias en la organización de los sistemas sanitarios, la detección precoz y la calidad de los datos disponibles.

En ese sentido, de entre los países estudiados, las bases de datos de España, Suiza y Estonia son las que presentan unas mejores tasas de supervivencia.

COMORBILIDADES

Los resultados del estudio de las comorbilidades muestran patrones "coherentes" con los factores de riesgo y posibles síntomas precoces.

En esa línea, la anemia es un síntoma frecuente de los cánceres gastrointestinales; la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las neumonías son habituales en personas con cáncer de pulmón, y la diabetes y las enfermedades hepáticas crónicas son comunes en los cánceres de páncreas y de hígado.

La investigadora del IdiapJgol y primera firmante del artículo, Irene López, ha destacado que la investigación muestra como el uso de varias fuentes de datos en el mundo real puede ayudar a "entender mejor la carga del cáncer en Europa".

Eso ofrece "una visión completa, escalable y fácilmente actualizable de la progresión de la enfermedad desde el diagnóstico hasta su resolución", según López.