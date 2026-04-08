Un estudio establece un nuevo modelo para entender el origen del cáncer infantil más frecuente

El equipo a cargo del estudio. - UB

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universitat de Barcelona (UB) ha establecido un modelo de dos fases para entender el origen de la leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA-B) pediátrica, el cáncer infantil más frecuente, contribuyendo al diseño de estrategias de prevención de la enfermedad.

El trabajo, publicado en la revista 'Cell Reports, revela que la inestabilidad cromosómica característica de este cáncer reduce la proliferación de las células afectadas, retrasa su diferenciación y facilita que pueda persistir como clones raros y duradores en la médula ósea, pero sin desencadenar la leucemia, informa la UB en un comunicado de este miércoles.

El artículo plantea un modelo en dos fases para entender el origen de la leucemia: un primer episodio prenatal --la hiperdiploidia-- y un segundo paso posnatal --causado por factores desconocidos--, necesario para iniciar la transformación maligna de los clones raros y desarrollar la enfermedad.

Entre la primera fase y la segunda podría haber una ventana temporal "de entre 2 y 6 años", que se corresponde con el pico de incidencia más alto de las leucemias linfoblásticas infantiles, si bien todavía es una incógnita cómo estos clones raros evolucionan para causar la enfermedad.

Los cromosomas ganados en los clones en modelos animales coinciden con los más frecuentes de LLA-B, lo que "refuerza la relevancia clínica" del modelo y sugiere que estas ganancias genéticas pueden contribuir a la presencia de las células preleucémicas.