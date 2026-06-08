Un estudio español explora el potencial de los cambios en el ARN como diana terapéutica frente al cáncer de próstata

Archivo - Cáncer de próstata. - JAMESBENET/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la responsable del Grupo de Epitranscriptómica y Cáncer del Centro de Investigación del Cáncer (CIC), Sandra Blanco, está explorando el potencial de las modificaciones químicas del ARN como diana terapéutica para desarrollar nuevos fármacos frente al cáncer de próstata, con el objetivo de ayudar, en especial, a los pacientes que desarrollan resistencia a los tratamientos actuales.

"El potencial de las modificaciones en el ARN como diana terapéutica representa un cambio de paradigma en la lucha contra el cáncer. Nuestro objetivo es desarrollar fármacos innovadores que no solo frenen el avance tumoral, sino que también mejoren la respuesta a los tratamientos existentes y la calidad de vida de los pacientes", ha explicado Blanco, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La iniciativa, desarrollada junto a la investigadora del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Salamanca Ángela Patricia Hernández, cuenta con financiación de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y persigue diseñar inhibidores moleculares de metiltransferasas de ARN, enzimas implicadas en la regulación de múltiples procesos celulares relacionados con el desarrollo y progresión tumoral.

Investigaciones recientes han demostrado que determinadas metiltransferasas de ARN se encuentran alteradas o sobreexpresadas en numerosos tumores humanos, lo que favorece tanto la progresión de la enfermedad como la resistencia terapéutica.

En este contexto, el desarrollo de inhibidores selectivos frente a estas enzimas podría abrir nuevas oportunidades para mejorar la eficacia de los tratamientos actuales y, a su vez, avanzar hacia una oncología más personalizada. De hecho, este estudio tiene entre sus objetivos desarrollar tratamientos que permitan controlar la enfermedad reduciendo sus efectos adversos.

Para ello, el equipo combina la experiencia del CIC en modelos preclínicos y análisis epitranscriptómicos con la capacidad del grupo de la doctora Hernández en diseño racional de fármacos, síntesis de compuestos bioactivos y metodologías computacionales avanzadas.

CÁNCER DE PRÓSTATA

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemora este jueves, el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca-Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca) ha puesto en valor las investigaciones, como esta, que buscan nuevas alternativas terapéuticas frente a la aparición de resistencias a los tratamientos actuales, uno de los principales desafíos de este tumor.

El cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado entre los hombres en España y uno de los más frecuentes en todo el mundo. La Red Española de Registros de Cáncer estima 34.833 nuevos casos en 2026. Aunque presenta una de las tasas de supervivencia más elevadas gracias a la detección precoz y a la mejora de los tratamientos, continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en la población masculina y sigue planteando importantes retos clínicos, especialmente en las fases avanzadas de la enfermedad.

Más allá de la supervivencia, uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la investigación en cáncer de próstata es minimizar el impacto que tienen la enfermedad y los tratamientos en la calidad de vida de los pacientes. Secuelas como la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil, la fatiga o la pérdida de masa ósea pueden afectar significativamente a su bienestar físico y emocional.