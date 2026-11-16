Un estudio detecta la presencia de drogas en más de tres de cada 10 pacientes de infarto menores de 40 años

Archivo - Imagen de recurso drogas. - DEDMITYAY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio observacional del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y la Universidad Católica San Antonio de Murcia revela que el consumo de drogas se detecta en más de tres de cada 10 pacientes menores de 40 años que sufren un infarto agudo de miocardio.

El trabajo, que ha analizado las características de 2.573 personas afectadas por infarto agudo de miocardio, se ha presentado durante el Congreso de la Salud Cardiovascular 2026, organizado por la Sociedad Española de Cardiología (Congreso SEC26).

Del total de pacientes, el 17,5 por ciento (482) tenía 50 años o menos, mientras que el 3,3 por ciento (91) tenía 40 o menos. El estudio, dirigido por los doctores Ramón López y Pilar Carrillo, se ha realizado en el contexto de un posible aumento de la incidencia de infarto entre la población más joven en los últimos años, que se sitúa entre un cuatro y un 10 por ciento en menores de 50 años.

El análisis apunta que los pacientes más jóvenes eran mayoritariamente hombres y presentaban menos factores de riesgo cardiovascular clásicos, como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, excepto el consumo de tabaco, presente en el 42 por ciento de estos pacientes.

El aspecto que ha llamado la atención de los investigadores es la elevada presencia de drogas. En el grupo de pacientes menores de 50 años, se encontró presencia de cocaína en el 10,2 por ciento, cannabis en el 12,5 por ciento, anfetaminas en el 3,1 por ciento y otras drogas en el uno por ciento. Alguna droga se detectó en el 22 por ciento de los menores de 50 años y en el 39,10 por ciento de los menores de 40.

Además, el estudio constata que las pruebas para detectar tóxicos en orina solo identificaron la presencia de drogas en el 40,2 por ciento de los pacientes de 50 años o menos, y en el 59,3 por ciento de los de 40 o menos.

"Esto sugiere que la exposición reciente a drogas recreativas podría estar infraestimada en nuestro estudio y apoya considerar el cribado toxicológico como una práctica sistemática en los pacientes más jóvenes con infarto", ha destacado Piqueras.