Un estudio detecta un mayor impacto del cáncer de mama en la salud del suelo pélvico de las supervivientes

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres que han superado un cáncer de mama presentan una mayor incidencia de disfunciones del suelo pélvico y una peor calidad de vida en comparación con mujeres sin antecedentes oncológicos.

Esta es la conclusión de un estudio liderado por Cristina Salar y Cristina Orts, profesoras de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera y codirectoras de la Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy-CEU UCH, en el que participa un equipo investigador multidisciplinar de varias universidades españolas.

"La supervivencia al cáncer de mama no puede medirse solo en términos de remisión de la enfermedad; nuestros resultados muestran que existen secuelas funcionales persistentes que afectan de forma clara a la vida diaria de muchas mujeres", señalan las autoras a partir de los datos del estudio.

La investigación pone el foco en una dimensión poco visibilizada del proceso oncológico: las alteraciones funcionales del suelo pélvico que aparecen o se agravan tras los tratamientos.

El estudio, publicado en la revista científica 'Supportive Care in Cancer', del grupo editorial Springer Nature, evidencia que síntomas como la incontinencia urinaria, las disfunciones relacionadas con el soporte pélvico o la interferencia en actividades cotidianas son significativamente más frecuentes en las supervivientes.

Además, el impacto es mayor en aquellas mujeres que han recibido tratamientos combinados, como quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia.

El análisis comparativo realizado en el estudio muestra diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de mujeres supervivientes de cáncer de mama y el grupo control en todos los indicadores relacionados con la disfunción del suelo pélvico.

Las puntuaciones obtenidas reflejan no solo una mayor frecuencia de síntomas, sino también una mayor interferencia en aspectos cotidianos como la actividad física, la autonomía personal o la participación social.

EFECTO ACUMULATIVO

Según explican las profesoras de la CEU UCH Salar y Orts, "los datos indican que la combinación de tratamientos oncológicos se asocia a un mayor deterioro funcional, lo que sugiere un efecto acumulativo sobre las estructuras implicadas en la función del suelo pélvico".

Esta relación se mantiene incluso tiempo después de haber finalizado el tratamiento, lo que refuerza la idea de que se trata de secuelas persistentes y no transitorias. El estudio también muestra que la afectación no es homogénea entre todas las supervivientes.

Factores como el tipo de tratamiento recibido y su combinación influyen de manera significativa en la aparición y severidad de los síntomas, lo que apunta a la necesidad de identificar perfiles de mayor riesgo dentro del seguimiento clínico habitual.

En la discusión de los resultados, las autoras subrayan que estas disfunciones continúan siendo infradiagnosticadas, en parte porque muchas mujeres no consultan por este tipo de síntomas o los consideran una consecuencia inevitable del proceso oncológico.

"NORMALIZACIÓN DEL MALESTAR"

"La normalización del malestar contribuye a que estas alteraciones se cronifiquen y no reciban una atención específica", advierten las especialistas.

El estudio plantea que las alteraciones hormonales y neuromusculares derivadas de los tratamientos oncológicos podrían explicar la elevada prevalencia de disfunciones del suelo pélvico observada en las supervivientes. Esta interpretación se alinea con investigaciones previas y refuerza la necesidad de abordar estas secuelas desde una perspectiva preventiva y no únicamente reactiva. Las conclusiones del trabajo apuntan a la importancia de integrar la evaluación del suelo pélvico en los programas de seguimiento de las mujeres que han superado un cáncer de mama.

"Detectar estas disfunciones de forma precoz permitiría intervenir antes de que el impacto funcional sea mayor y mejorar de manera significativa la calidad de vida de las pacientes", destacan Salar y Orts a partir de los resultados obtenidos.

La investigación se ha desarrollado mediante un estudio observacional transversal que compara a mujeres supervivientes de cáncer de mama con un grupo control sin antecedentes oncológicos. Para la evaluación de los síntomas y su impacto funcional se emplearon cuestionarios clínicos validados internacionalmente, como el Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20) y el Pelvic Floor Impact Questionnaire (PFIQ-7), que permiten medir tanto la presencia de disfunciones, como su repercusión en la vida diaria.

En el estudio han participado también los profesores del CEU UCH Ana Lozano, Sergio Montero, Francisco J. Molina y Jesús Sánchez Más, junto a la alumna investigadora Marie Riquier. El equipo se completa con la colaboración de María Torres Lacomba, profesora de la Universidad de Alcalá, y Josep C. Benítez, investigador de la Universitat de València.