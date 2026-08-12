Un estudio detecta cambios en la voz que podrían anticipar hasta tres días un brote de asma o EPOC

Archivo - Asma. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cambios en la voz, registrados y medidos a través de una aplicación de teléfono móvil, podrían indicar un empeoramiento de los síntomas en personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), según un estudio de la Universidad de Maastricht (Países Bajos), publicado en ERJ Open Research.

Las exacerbaciones son episodios de empeoramiento repentino de síntomas como la dificultad respiratoria, la tos o la expectoración. Pueden interferir con las actividades cotidianas y, si no se reciben atención y tratamiento a tiempo, llegar a ser peligrosas.

Los investigadores plantean que una revisión diaria de la voz podría servir en el futuro para detectar las primeras señales de estos brotes y facilitar una actuación más temprana.

GRABACIONES DIARIAS DURANTE 12 SEMANAS

La investigación estuvo dirigida por el doctor Sami Simons, profesor adjunto de la Universidad de Maastricht y neumólogo consultor en el Centro Médico Universitario de Maastricht.

El estudio incluyó a 38 personas con EPOC y 35 con asma, atendidas en el Centro Médico de la Universidad de Maastricht o en el Hospital Laurentius de Roermond, en Países Bajos.

Durante 12 semanas, los participantes utilizaron una aplicación diseñada para grabar y analizar su voz cada día. Debían mantener una vocal "a" prolongada, leer un texto breve o responder a una pregunta. Además, completaban un cuestionario diario para comunicar si sus síntomas estaban empeorando.

Al comparar las grabaciones con los datos sobre los brotes, los investigadores observaron cambios en el tono, el número de pausas y la calidad vocal desde el inicio de una exacerbación. Estas características mejoraban a medida que remitía el episodio.

UNA VOZ MÁS RONCA Y ENTRECORTADA

"Descubrimos que la voz cambia significativamente durante una exacerbación del asma o la EPOC, y que esto ocurre incluso el primer día en que los síntomas empeoran", explica Simons.

Según el investigador, durante estos episodios las vías respiratorias se estrechan y se limita el aire que pasa por las cuerdas vocales. Esto debilita su vibración normal y dificulta mantener una voz estable, de modo que puede sonar más ronca y entrecortada.

"A menudo, las personas se encuentran en casa o en el trabajo cuando comienzan las exacerbaciones y generalmente necesitan acudir a un hospital o clínica para realizarse pruebas. Esto implica una demora y una prolongación del sufrimiento del paciente", apunta Simons.

ALGORITMOS PARA ANTICIPAR LOS BROTES

La aplicación TACTICAS, desarrollada en colaboración con pacientes y la empresa emergente Zana Technologies, solo está disponible actualmente para fines de investigación.

A partir de los resultados, el equipo ha desarrollado algoritmos de aprendizaje automático capaces de detectar exacerbaciones a partir de cambios en la voz hasta tres días antes de que aparezcan los síntomas. Actualmente, esta tecnología se prueba en dos nuevos estudios: el estudio VOCAL, en Brasil, y el estudio SPEAK, en Países Bajos.