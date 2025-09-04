Un estudio detecta que un 22% de municipios españoles tiene presencia de mosquito invasor

El mosquito tigre es la especie más extendida

Un estudio ha publicado por primera vez un mapa de distribución del mosquito tigre, el de la fiebre amarilla y el del Japón y ha revelado que 1.813 de los 8.132 municipios españoles, un 22%, "ya han sido colonizados por algunas de estas especies", informa este jueves el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) en un comunicado.

La investigación, que recopila dos décadas de vigilancia tras la llegada en 2004 del mosquito tigre, han participado más de 40 autores y ha sido liderado por el responsable de entomología y de validación de datos de la plataforma Mosquito Alert e investigador del CEAB-CSIC, Roger Eritja, y el codirector de Mosquito Alert, Frederic Bartumeus.

Este mapa de distribución municipal ha sido posible gracias a la colaboración de la comunidad científica, 33 instituciones académicas y gestoras de salud pública, así como a los datos aportados por la ciudadanía a través de la plataforma Mosquito Alert.

El estudio, publicado en la revista 'Insects', ha analizado la expansión de estas tres especies invasoras entre 2004 y 2024 y su novedad radica en la integración de múltiples fuentes de información: datos obtenidos durante 20 años de vigilancia de campo mediante muestreo de huevos, larvas y adultos, por los autores del estudio, las CC.AA. y el Ministerio de Sanidad, y las 110.939 observaciones enviadas por 33.183 personas a través de la app Mosquito Alert.

El mosquito tigre es la especie más extendida y está presente en 1.768 municipios, entre los que figuran los más poblados del Estado, lo que implica que dos de cada tres españoles (66,2%) viven expuestos a sus picaduras.

El mosquito del Japón, descubierto por Mosquito Alert en 2018, se ha detectado en 111 municipios del norte de España, en 68 junto al tigre, y el mosquito de la fiebre amarilla está, por ahora, circunscrito a introducciones en Canarias, y la ciencia ciudadana ha contribuido con un tercio de las detecciones.

Eritja ha asegurado que la vigilancia entomológica de campo es "insustituible" y puede beneficiarse de las sinergias con nuevas tecnologías y con estrategias basadas en la cooperación social.