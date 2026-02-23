Un estudio detalla cómo la pérdida de una enzima favorece la fibrosis hepática y ofrece nuevas terapias

Archivo - Grupo de investigación del estudio - ADOLFO ENRIQUEZ - Archivo

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha presentado este lunes un estudio, liderado por el centro de investigació CiMus, en el que detallan cómo la pérdida de la pérdida de la enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa 1(PCK1) favorece la fibrosis hepática.

La investigación, que abre la puerta a nuevas estrategias, ha alertado sobre la "necesidad de explorar opciones terapéuticas innovadoras" para una enfermedad con un único fármaco aprobado el cual, a tenor del comunicado de la universidad, es efectivo en un 25% de los casos.

Liderado por el grupo de Metabolismo Molecular del CiMus, el estudio ha apuntado a potenciales técnicas de uso de nanopartículas o de liberación selectiva con el fin de "modular la actividad de PCK1 y frenar la progresión de la fibrosis hepática".

Asimismo, mediante experimentos en células humanas y en modelos animales, han definido la enzima mencionada como "una nueva diana terapéutica" al observar que, con el incremento de sus niveles, se frenaba el proceso de fibrosis.

El estudio, publicado en la revista 'Cell Metabolism' y coordinado por el doctor Rubén Nogueiras, ha contado con la participación de equipos de investigación navarros, catalanes, madrileños, franceses, alemanes y estadounidenses.

Los investigadores han definido como "fundamental" la actividad del PCK1 para la "preservación del equilibrio metálico en el hígado".

Pese a ello, han remarcado que al mecanismo empleado tanto en células humanas como en modelos animales "todavía le queda mucho camino" hasta conocer con certeza su potencial eficacia y, por ende, implantación.