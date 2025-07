Un estudio destaca el papel del sensor del frío en el "control" de emociones y el dolor en pacientes con migraña

ALICANTE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Neuropatías Periféricas del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha liderado un estudio que revela que el receptor TRPM8, conocido como el sensor del frío, desempeña un papel "clave" no solo en la percepción térmica, sino también en el "control" de emociones como la impulsividad y la depresión, además del dolor y la ansiedad en pacientes con migraña.

Los resultados del estudio en el que colaboran la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad de Bath (Reino Unido) han sido publicados en la revista científica internacional 'The Journal of Headache and Pain', según ha informado la institución académica en un comunicado.

Asimismo, los investigadores han descubierto, mediante animales modificados genéticamente y un algoritmo de inteligencia artificial (IA) capaz de detectar la expresión facial de dolor en ratones que "la ausencia de este receptor aumenta la vulnerabilidad a la impulsividad, el dolor y los síntomas depresivos". Además, en un modelo de migraña, estos animales han mostrado "más conductas relacionadas con la ansiedad y una mayor hipersensibilidad".

Por su parte, el investigador de la UMH y autor principal del estudio David Cabañero Ferri ha señalado que "el algoritmo y las pruebas de conducta nos muestran que el mismo sensor que permite detectar el frío está implicado en el control de la impulsividad y protege frente a síntomas afectivos". "Este receptor podría, literalmente, ayudarnos a mantener la mente fría", ha añadido.

En este contexto, TRPM8 puede activarse por frío o compuestos como el mentol, pero con un efecto "breve". El equipo ha demostrado en neuronas humanas que este canal también responde a la testosterona y a la rapamicina, un compuesto natural conocido por sus efectos inmunosupresores y antienvejecimiento.

De esta manera, con bajas dosis, la rapamicina ha activado TRPM8 y ha aliviado el dolor en modelos animales, aunque no ha afectado a los síntomas depresivos, "posiblemente porque no atraviesa la barrera hematoencefálica", si bien su perfil la convierte en "un excelente modelo para diseñar nuevos fármacos más eficaces".

RESULTADOS

Por su parte, la directora del laboratorio de la UMH, Asia Fernández Carvajal, ha detallado que "los resultados obtenidos en neuronas humanas muestran que el TRPM8 responde a este compuesto, lo que abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas".

En la misma línea, el director del IDiBE y coautor del estudio, Antonio Ferrer Montiel, ha apuntado que "estos resultados permiten imaginar tratamientos dirigidos a TRPM8 que no solo alivien el dolor migrañoso, sino que también mejoren los síntomas emocionales, que a menudo representan un problema adicional en la práctica clínica".

La UMH ha resaltado que "este hallazgo representa un avance importante hacia una visión más integral de la migraña", ya que "refuerza la necesidad de tratar sus comorbilidades emocionales, especialmente en mujeres, más vulnerables a este tipo de alteraciones".