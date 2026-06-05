Un estudio descubre nuevas células donde puede ocultarse el VIH y abre una vía para futuras curas

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MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante décadas, los investigadores han tratado de identificar todos los lugares donde el VIH puede permanecer oculto dentro del organismo, una de las principales barreras para lograr eliminarlo por completo. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que el virus podría ser más difícil de rastrear de lo que se pensaba.

Según un estudio innovador que desafía los paradigmas establecidos de la inmunología y transforma la comprensión científica del reservorio del VIH, este virus puede persistir en un conjunto más amplio de células inmunitarias de lo que se creía, tal y como afirman expertos de la Universidad Sun Yat-sen (China).

Los hallazgos inesperados, publicados en 'Science Translational Medicine', demuestran que el virus persiste en las células T CD8+ que se han diferenciado a partir de células T CD4+ maduras, identificando un componente oculto del reservorio viral que se había pasado por alto durante décadas.

En conjunto, estos resultados amplían nuestra comprensión de la biología de las células T y tienen implicaciones cruciales para los futuros esfuerzos por desarrollar una cura. El VIH invade las células inmunitarias a través de un receptor llamado CD4, por lo que infecta principalmente a las células T colaboradoras que expresan CD4 en su superficie celular.

La concepción inmunológica convencional sostiene que los linajes de células T permanecen fijos de por vida; por ejemplo, una célula T CD4+ madura no puede diferenciarse en otro linaje de células T que exprese el receptor CD8. Por lo tanto, muchas estrategias propuestas para curar el VIH se han centrado en atacar y eliminar el reservorio viral dentro de las células T CD4+.

LA TRANSFORMACIÓN CELULAR QUE NADIE ESPERABA OBSERVAR

Sin embargo, los investigadores demuestran ahora que la infección por VIH puede inducir la conversión de linfocitos T CD4+ en linfocitos T CD8+ citotóxicos, y que estos nuevos conversos también albergan VIH latente. Realizaron un seguimiento de los linfocitos T antes y después de la infección con construcciones virales de VIH a lo largo del tiempo, y descubrieron inesperadamente que algunas células infectadas comenzaron a expresar CD8.

El equipo demostró que estas células se originaban del linaje original de linfocitos T CD4+ y mostró que el VIH impulsaba tanto la expresión de CD8 como la regulación negativa de CD4 a través de las proteínas Vpr y Nef, respectivamente.

Finalmente, examinaron células aisladas de dos cohortes de personas que viven con VIH en China y Estados Unidos, y detectaron ADN del VIH-1 tanto en linfocitos T CD4+ como en CD8+. "Por lo tanto, debemos considerar a los linfocitos T CD8+ como parte del reservorio del VIH-1. Desde el punto de vista traslacional, será crucial evaluar si la focalización en esta población podría contribuir al objetivo largamente anhelado de una cura para la infección por VIH-1", señala Robin Orozco en un artículo relacionado.