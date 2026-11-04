Un estudio descubre una conexión entre ADN y ARN y abre la puerta a tratamientos para la leucemia

El equipo del Instituto Josep Carreras a cargo del estudio. - INSTITUTO JOSEP CARRERAS

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Josep Carreras ha descubierto una conexión entre las modificaciones químicas del ADN y la regulación del ARN durante el desarrollo de las células sanguíneas y abre la puerta a tratamientos para la leucemia.

El trabajo, publicado en la revista 'Science Advances', muestra que al reducir los niveles de AGO2 --una proteína implicada en la regulación del ARN--, bajaba su capacidad para iniciar y mantener la enfermedad en ratones, informa el instituto en un comunicado de este miércoles.

La investigación demuestra que TET2, una proteína que contribuye a regular la actividad de los genes, controla el gen AGO2, y abre una posible vía de investigación para el desarrollo de futuros tratamientos.

El equipo cartografió las regiones del ADN donde actúa TET2 y analizó los patrones de metilación, la actividad génica y la organización del genoma.

Los análisis permitieron identificar varias regiones reguladores asociadas a TET2, entre las cuales había una localizada en el gen AGO2.

Los resultados aportan "pruebas funcionales" de la contribución de AGO2 al desarrollo de la enfermedad y a su posible utilidad como diana terapéutica, aunque todavía se desconoce su seguridad y eficacia en pacientes.