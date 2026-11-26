Imagen del grupo de investigadores. - ISCIII

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha aportado nuevos datos para completar el mapa epidemiológico y reforzar la vigilancia microbiológica de las infecciones gastrointestinales causadas por el parásito 'Cryptosporidium'.

Los resultados de la investigación se han publicado recientemente en 'Emerging Infectious Diseases, la revista científica de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos.

El estudio amplía las conclusiones de una investigación publicada el año pasado en la revista 'European Journal of Pediatrics', que reveló cómo las medidas preventivas adoptadas durante la pandemia de COVID-19 redujeron la incidencia de infecciones gastrointestinales pediátricas en España.

Según la investigación, tras la relajación de estas medidas y la recuperación paulatina de la actividad social, la variante genética de 'Cryptosporidium hominis' predominante antes de la pandemia, denominada IbA10G2, fue sustituida casi por completo a partir de 2020 por un nuevo subtipo emergente e hipertransmisible, llamado IfA12G1R5. Este último fue responsable de la mayor parte del elevado número de casos de criptosporidiosis asociados a brotes de transmisión hídrica registrados en 2023.

La investigación describe cómo este nuevo subtipo de 'Cryptosporidium' ha aprovechado el nicho epidemiológico generado por la interrupción temporal de la transmisión de 'C. hominis' durante la pandemia para expandirse rápidamente entre la población española. Además, se revela que la transmisión de 'Cryptosporidium parvum' -una especie de carácter mayoritariamente zoonósico que se transmite de animales a personas-, se mantuvo relativamente estable durante el mismo periodo, dando lugar a un doble escenario epidemiológico de las infecciones causadas por 'Cryptosporidium' en España.

El trabajo ha sido coordinado por un equipo del CNM-ISCIII liderado por los investigadores David Carmena (adscrito también al Área de Infecciosas del Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER-ISCIII) y Sergio Sánchez, en colaboración con profesionales de diversos hospitales españoles y de la Universidad Alfonso X El Sabio.

"Los hallazgos apuntan a un doble escenario epidemiológico, en el que la transmisión zoonósica estable de 'C. parvum' coexiste con la rápida expansión de subtipos de 'C. hominis' altamente transmisibles y adaptados a la infección entre personas. Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia de las infecciones causadas por este subtipo emergente", ha subrayado Carmena y Sánchez.

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA VIGILANCIA MICROBIOLÓGICA

De manera complementaria a esta publicación, el equipo del CNM-ISCIII ha publicado una carta al editor en la revista 'Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica', publicación oficial de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). En ella se exponen diversas propuestas para mejorar la vigilancia microbiológica de la infección por 'Cryptosporidium'.

Entre los ámbitos que pueden optimizarse, los autores destacan la investigación de brotes asociados a la transmisión hídrica, como los registrados en España durante 2023. La falta de datos moleculares en estos episodios puede dificultar la investigación epidemiológica, retrasar la identificación de las fuentes de infección y limitar la adopción de medidas dirigidas a controlar los brotes y minimizar su impacto.

Por ello, los investigadores hacen un llamamiento a los profesionales de los servicios de microbiología y enfermedades infecciosas del Sistema Nacional de Salud para que remitan al CNM-ISCIII las muestras positivas para 'Cryptosporidium' con el fin de impulsar estudios de caracterización molecular que permitan desempeñar una adecuada labor de vigilancia.

Asimismo, proponen reforzar una red colaborativa de centros hospitalarios con cobertura nacional que siente las bases para la creación de una red específica de vigilancia molecular de 'Cryptosporidium' en España.