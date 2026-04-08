Un estudio describe las alteraciones inmunitarias específicas en Covid persistente pediátrico

El equipo de IrsiCaixa en el laboratorio. - IRSICAIXA

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por IrsiCaixa ha descrito por primera vez en profundidad las alteraciones inmunitarias asociadas al Covid persistente pediátrico, revelando una desregulación de la primera línea de defensa contra el virus y una menor capacidad de generar anticuerpos.

El trabajo, publicado en la revista científica 'JCI Insight', ha analizado diferentes marcadores y ha demostrado que la molécula CCR6 se expresa de forma "claramente distinta" entre los niños con y sin la condición, situándola como posible marcador biológico de la enfermedad, informa IrsiCaixa en un comunicado de este miércoles.

La investigadora asociada de IrsiCaixa y líder del proyecto, Sara Morón-López, ha apuntado que conocer las alteraciones inmunitarias asociadas al Covid persistente permite "empezar a pensar en estrategias para revertirlas y, potencialmente, tratar esta condición".

METODOLOGÍA

La investigación se ha llevado a cabo en el marco de la cohorte pediaCovid del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), e incluyó a 99 menores con Covid persistente y 18 que no presentaban la condición.

Todos ellos fueron evaluados 3 meses después de la infección aguda por Sars-CoV-2, con un estudio en profundidad de su sistema inmunitario a partir de muestras de sangre.

RESULTADOS

Los resultados muestran que los niños con Covid persistente presentan una alteración de la inmunidad innata, la primera línea de defensa contra el virus y la que coordina y activa el resto de respuestas.

Según el equipo investigador, esta desregulación podría estar afectando a la respuesta adaptativa, la más específica contra el Sars-CoV-2.

El investigador predoctoral en IrsiCaixa y primer autor del artículo, Jon Izquierdo-Pujol, ha apuntado que uno de los resultados "más relevantes" es que los jóvenes presentan niveles más bajos de anticuerpos con capacidad neutralizante, es decir, capaces de bloquear el virus de forma efectiva.

MOLÉCULA CCR6

Mediante modelos computacionales que integraban todos los parámetros inmunológicos analizados, el equipo identificó la molécula CCR6 como el factor con mayor capacidad para diferenciar los dos grupos.

Los niños con Covid persistente mostraban una menor expresión de esta molécula, "fundamental" para dirigir las células inmunitarias hacia el lugar de la infección y coordinar una respuesta adecuada.

En el modelo predictivo desarrollado por el equipo, CCR6 permitió identificar los casos con una precisión del 79%, un resultado que lo sitúa como "posible biomarcador objetivo" para ayudar en el diagnóstico, que actualmente se basa principalmente en criterios clínico.