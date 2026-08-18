Un estudio descarta que fuera bubónica el último brote de peste de Europa, iniciado en Mallorca en 1820

Varias embarcaciones en Mallorca - Tomàs Moyà - Europa Press

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El estudio 'The 1820 Mallorca Plague Was Not a Classic Bubonic Outbreak', publicado en la revista científica PNAS y realizado por los profesores Joana Pujadas-Mora, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y Pere Puig, de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), ha descartado que el brote de peste que inició en mayo de 1820 en el este de Mallorca, el último en Europa, fuera bubónica.

La investigación recoge que la mortalidad llegó al 78% y los enfermos empeoraban rápidamente, lo que ha dejado entrever que probablemente no se trataba de un brote de peste bubónica, sino que la importancia recayó en las formas neumónica y septicémica de la peste, según ha informado la UOC en un comunicado este martes.

El estudio ha revelado que los contagios no provenían de roedores; pulgas o piojos; sino que estos actuaron como transmisores de la enfermedad después de la llegada a Son Servera (Mallorca) de un barco procedente de Tánger, en el cual los pasajeros a bordo ya estaban infectados.

Las autoridades del momento fueron conscientes de las altas posibilidades de contagio, por lo que rápidamente se confinaron las poblaciones de Artá, Son Servera, Capdepera y Manacor, provocando así una disminución del comercio y el movimiento entre pueblos, pero sin evitar que murieran 2.400 de los 7.500 habitantes de esta zona.

El estudio ha combinado las evidencias históricas con los conocimientos actuales de transmisión de enfermedades, pues el contexto del brote es anterior al desarrollo de la bacteriología.