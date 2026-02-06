Un estudio desarrolla una nueva herramienta para la vigilancia epidemiológica del virus respiratorio sincitial - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC) ha desarrollado recientemente una herramienta basada en secuenciación genómica para la vigilancia epidemiológica del virus respiratorio sincitial (VRS).

El trabajo se publicó el 27 de enero en la revista científica internacional Genome Medicine, una de las publicaciones de referencia en el ámbito de la investigación biomédica.

La secuenciación genómica es una técnica de laboratorio que permite identificar cambios genéticos, siendo "clave" para comprender la evolución de los virus y anticipar cambios moleculares que puedan producir una mayor transmisión, ocasionar una mayor gravedad de la patología o generar una respuesta distinta a los tratamientos y vacunas disponibles, según ha explicado el complejo hospitalario en una nota de prensa.

CON LA EXPERIENCIA DE LA COVID-19

En este contexto, los investigadores del Hospital La Candelaria iniciaron el proyecto en 2023, partiendo de la experiencia adquirida durante la pandemia de la COVID-19, con el objetivo de desarrollar un nuevo método de secuenciación del genoma del VRS, cuyo desarrollo completaron en 2025.

Así, desde el inicio de la investigación, el método ha sido utilizado de forma progresiva para la secuenciación genómica del virus en pacientes diagnosticados en el centro hospitalario, a partir de los datos que se iban obteniendo, un trabajo desarrollado por el grupo del Investigación Genómica en coordinación con el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, que ha permitido el análisis de muestras casi en tiempo real.

El virus respiratorio sincitial es una de las principales causas de infección respiratoria a nivel mundial. Afecta sobre todo a menores de dos años y a personas mayores, en quienes puede manifestarse de forma más grave.

Además, recuerdan los profesionales, es altamente contagioso y se propaga fácilmente a través de gotitas respiratorias al toser o estornudar, así como por el contacto directo con personas infectadas o superficies contaminadas, siendo la principal causa de bronquiolitis y neumonía en lactantes.

NECESIDAD DE MONITORIZACIÓN

El Ministerio de Sanidad introdujo en 2023 el uso de un anticuerpo monoclonal en toda España como estrategia preventiva en lactantes, lo que ha incrementado la necesidad de monitorizar la posible aparición de cambios genéticos en el virus que puedan estar asociados a la resistencia frente a este tratamiento.

En Canarias, la Dirección General de Salud Pública ha indicado la inmunización a los bebés que cumplen seis meses de vida durante la temporada de VRS (entre octubre y marzo), a los nacidos durante este margen de tiempo y a algunos niños de hasta dos años con problemas asociados y alto riesgo de enfermedad grave.

En el archipiélago, la vigilancia del VRS a nivel clínico, epidemiológico y virológico corresponde a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública, que se encarga de explotar y analizar los datos de todas las islas.

El estudio, realizado por los investigadores del Hospital La Candelaria, no identificó cambios genéticos del virus que se asocien a la resistencia frente a la inmunización, pero se continúa participando en la vigilancia genómica de manera activa para detectar de forma temprana la posible aparición de estas resistencias.

COLABORACIÓN CON EL ITER

Los resultados de esta investigación son muestra de una colaboración entre el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, que surge a raíz de la pandemia de la COVID-19 y que ha permitido el desarrollo y la consolidación de un sistema integrado de vigilancia genómica de patógenos emergentes y reemergentes.

Este proyecto se realiza desde 2023 y ha contado con una inversión de más de tres millones de euros, gracias al apoyo de la Fundación del IISC, el Instituto de Salud Carlos III, el Cabildo Insular de Tenerife y la Fundación DISA, a través de sus Premios de Investigación Biomédica.

Además, ha contado con el apoyo del 'Programa Investigo' y ha sido cofinanciado por la Unión Europea, en el marco de la participación del equipo de trabajo en la red RELECOV 2.0, la red nacional de laboratorios para el desarrollo de una plataforma de vigilancia genómica de virus respiratorios en España.