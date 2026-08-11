Un estudio desarrolla una estrategia con anticuerpos para reducir la toxicidad de los trasplantes de células madre

Archivo - Equipo de neurocirujanas que opera cirugía de tumor cerebral en quirófano de hospital - ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores ha desarrollado una estrategia experimental que podría aumentar la seguridad de los trasplantes de células madre al sustituir el acondicionamiento basado en quimioterapia por un enfoque dirigido con anticuerpos, según un estudio publicado en la revista Nature.

Antes de un trasplante de células madre o de una terapia génica, los pacientes suelen necesitar quimioterapia o radioterapia intensivas para eliminar las células madre de la médula ósea y dejar espacio a las nuevas células. Sin embargo, estos tratamientos pueden provocar importantes efectos secundarios al dañar el ADN de células sanas.

En este trabajo, los investigadores del Hospital Infantil de Boston (Estados Unidos) utilizaron anticuerpos capaces de reconocer marcadores específicos de las células madre hematopoyéticas para eliminarlas de forma más selectiva. Además, modificaron mediante edición genética un pequeño punto de reconocimiento en las células madre terapéuticas para impedir que esos anticuerpos también las atacaran tras el trasplante.

Los resultados muestran que estas células madre protegidas pudieron sobrevivir al tratamiento con anticuerpos, integrarse en la médula ósea y enriquecerse progresivamente con el paso del tiempo.

ESTA ESTRATEGIA PODRÍA FACILITAR EN EL FUTURO TRASPLANTES

Los investigadores señalan que esta estrategia podría facilitar en el futuro trasplantes con una reducción o incluso sin necesidad de quimioterapia, disminuyendo así la toxicidad asociada al tratamiento y ampliando el acceso a pacientes que actualmente no pueden someterse a estos procedimientos por su fragilidad o por el riesgo que supone la quimioterapia.

El estudio también combinó este enfoque con la edición de células madre para aumentar la hemoglobina fetal, una proteína que puede compensar la hemoglobina defectuosa presente en enfermedades como la anemia falciforme y la beta-talasemia.

Los autores destacan además que la misma estrategia de edición molecular ya se había utilizado previamente para proteger células madre sanas frente a determinadas inmunoterapias contra el cáncer, lo que apunta a posibles aplicaciones futuras tanto en terapia génica como en tratamientos oncológicos.

No obstante, los investigadores subrayan que el trabajo se encuentra todavía en fase preclínica y que serán necesarios nuevos estudios antes de que esta estrategia pueda trasladarse a la práctica clínica.

"Si bien este trabajo aún se encuentra en fase preclínica, apunta hacia un futuro en el que los pacientes podrían recibir terapias curativas con células madre con menor toxicidad, menor dependencia de la quimioterapia y mayor precisión", resume el investigador Pietro Genovese.