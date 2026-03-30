Un estudio demuestra que la vacuna contra la gripe reduce la gravedad de infección en pacientes con trasplante de médula

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VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio multicéntrico liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva y el Hospital Clínico Universitario de València ha demostrado por primera vez un beneficio clínico real de la vacunación frente a la gripe en pacientes altamente inmunosuprimidos, concretamente en receptores de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.

El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos es un procedimiento médico en el que se transfieren células madre sanguíneas de un donante a un receptor con el objetivo de sustituir su sistema hematopoyético. Estas células pueden proceder de médula ósea, sangre periférica o cordón umbilical, según ha informado Incliva en un comunicado.

El objetivo del trasplante es reemplazar el sistema hematopoyético defectuoso del receptor --dañado por enfermedades como leucemias, linfomas o mielodisplasias-- por uno sano proveniente del donante. El término 'alogénico' indica, precisamente, que las células madre provienen de un donante que no es el mismo que el que recibe el trasplante.

Los resultados muestran que la vacuna antigripal actúa como un "claro" factor protector frente a las formas más graves de la infección, ya que reduce el riesgo de progresión a enfermedad respiratoria baja (como neumonía), así como la probabilidad de hospitalización y la necesidad de oxígeno, han señalado las mismas fuentes.

El estudio, cuyos resultados se han publicado en la revista científica Open Forum Infectious Diseases, también ha permitido validar un sistema de puntuación de riesgo (score) que ayuda a clasificar a estos pacientes según su vulnerabilidad ante la gripe.

Esta herramienta podría facilitar en el futuro estrategias de prevención y tratamiento más intensivas en los pacientes con mayor riesgo. Este trabajo da continuidad a los realizados por los mismos profesionales del Hospital Clínico e Incliva, así como a su participación en las guías internacionales a lo largo de los últimos años, que los han llevado a situarse en primera línea a nivel mundial en el ámbito de la investigación frente a los virus respiratorios en pacientes con cáncer de la sangre.

VIRUS, RIESGO Y CÁNCER

"Cuando llega el invierno, la mayoría de las personas piensa en resfriados, gripe o bronquitis como un inconveniente molesto. Para quienes conviven con una neoplasia hematológica --leucemias, linfomas, mielodisplasias, mieloma-- o han recibido un trasplante de progenitores hematopoyéticos o una terapia celular (CAR-T), un virus respiratorio puede ser algo mucho más serio: un ingreso hospitalario prolongado, una neumonía grave, la necesidad de oxígeno o, incluso, un ingreso en la unidad de cuidados intensivos", ha explicado el doctor José Luis Piñana, de la Unidad de Hematología del Hospital Clínico y del Grupo de Investigación en Trasplante Hematopoyético de Incliva.

En este ámbito, València se ha convertido en un referente internacional, gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Hematología, dirigida por el doctor Carlos Solano, y de la Unidad de Microbiología, dirigida por el doctor David Navarro, que colaboran estrechamente en los grupos de investigación de Incliva dedicados al Trasplante Hematopoyético y a la Microbiología Molecular y Patogénesis Microbiana, que Solano y Navarro coordinan, respectivamente.

Los doctores José Luis Piñana y David Navarro figuran como coautores en las recomendaciones ECIL-10 (European Conference on Infections in Leukaemia), el principal marco europeo de referencia para la prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones en pacientes hematológicos.

Una de esas guías, dedicada a las infecciones por virus respiratorios comunitarios, se ha publicado en The Lancet Infectious Diseases una de las revistas más influyentes del planeta en enfermedades infecciosas. Otra guía internacional con coautoría valenciana, publicada en Leukemia, aborda el manejo de la COVID-19 en pacientes con cáncer hematológico o terapias celulares en el contexto posterior a la pandemia.

El documento recomienda medias como la vacunación, el diagnóstico rápido mediante pruebas moleculares y el tratamiento antiviral precoz cuando aparecen síntomas, además de individualizar decisiones clínicas como el posible retraso de quimioterapia o trasplante. El reconocimiento al trabajo conjunto de este equipo de profesionales e investigadores valencianos también alcanza a Estados Unidos.

La American Society for Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT) -una de las sociedades científicas más influyentes en trasplante y terapias celulares, ha contado también con la colaboración de los doctores Piñana y Navarro para la elaboración de sus guías sobre infecciones respiratorias en receptores de trasplante hematopoyético y terapias celulares.

Según ha explicado el doctor Piñana, este equipo "lleva más de 15 años investigando el impacto de los virus respiratorios en receptores de trasplante alogénico, con un registro clínico-microbiológico que permite responder preguntas clave sobre la epidemiología, prevención y la evolución de estas infecciones".

Uno de los estudios más relevantes, publicado por el mismo grupo en Clinical Infectious Diseases, en 2019, analizó varias temporadas gripales en pacientes trasplantados con infección respiratoria confirmada por PCR. Los resultados mostraron que la vacunación antigripal se asociaba con una menor probabilidad de sufrir gripe y con menos ingresos hospitalarios.

El nuevo trabajo, publicado ahora en Open Forum Infectious Diseases, amplía estos resultados. "Muchas personas se preguntan: si me vacuné y aun así tuve gripe, ¿ha servido para algo? Nuestro estudio demuestra que sí", ha explicado Piñana.

La investigación, un estudio retrospectivo multicéntrico, analizó 143 pacientes adultos que habían recibido un trasplante alogénico entre 2012 y 2023, con 214 episodios de gripe. Los resultados muestran que los pacientes vacunados presentaron menor progresión a enfermedad respiratoria baja y menor riesgo de hospitalización. "Es decir, la vacuna no solo puede evitar infecciones; cuando no logra evitarlas, reduce su gravedad, con menos neumonía, menos ingresos y menos necesidad de oxígeno", ha apostillado el investigador.