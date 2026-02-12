Un estudio demuestra que los niños con obesidad infantil presentan una menor diversidad de bacterias en su microbiota

Archivo - Niño con obesidad. - KWANCHAICHAIUDOM/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Feb.

Una menor diversidad de bacterias, la concentración de ciertas bacterias o cambios en las funciones de la microbiota se relacionan con la aparición de la obesidad infantil, según la investigadora del Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra, Natalia Vázquez-Bolea.

El estudio, realizado a 1.134 niños españoles de entre 3 y 6 años y publicado en la revista 'Clinical Nutrition', ha revelado que los microorganismos que habitan el intestino pueden ser indicadores tempranos del riesgo de desarrollar obesidad en edades muy precoces.

Según el Plan Nacional Estratégico para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030), cuatro de cada diez niños españoles presentan exceso de peso. La investigadora del Centro de Investigación en Nutrición, integrado en el Instituto de Nutrición y Salud, ha declarado que las consecuencias de esta enfermedad se extienden hasta la edad adulta, por lo que comprender los mecanismos contra ella desde la infancia "es clave para diseñar estrategias de prevención eficaces".

Este estudio ha concluido que la composición y la funcionalidad de la microbiota intestinal están asociadas con el estado de peso en la primera infancia. De hecho, la obesidad infantil se asocia con una reducción de la microbiota intestinal alfa y una diversidad beta alterada, así como con cambios significativos en la composición taxonómica.

El equipo investigador, que también incluye a los doctores de la Facultad de Farmacia y Nutrición, Marta Cuervo y Santiago Navas-Carretero, ha identificado firmas bacterianas específicas que se asocian a mayor o menor probabilidad de sufrir obesidad. Una mayor abundancia del género Segatella se ha asociado a una mayor probabilidad de sufrirla, mientras que gran cantidad de bacterias como Akkermansia o Alistipes se han relacionado con un perfil metabólico saludable.

ALTERACIONES EN EL METABOLISMO

La obesidad también altera las funciones de la microbiota. Con esta enfermedad, se reducen las rutas encargadas de producir vitaminas esenciales y la capacidad de degradar carbohidratos complejos. Estos cambios pueden influir en la forma en la que el organismo infantil gestiona la energía y los nutrientes. De hecho, los análisis han relevado que la microbiota intestinal de los niños con obesidad se caracteriza "por patrones distintivos en el metabolismo de nucleótidos y carbohidratos".

En conjunto, estos resultados han subrayado la relevancia de la microbiota intestinal como un posible modulador de la salud metabólica. Los investigadores han asegurado que necesitan "más investigación para validar y ampliar estos hallazgos y para explorar el potencial de las estrategias dirigidas a la microbiota para la prevención y el manejo de la obesidad en niños".

Frente a este problema, Navas-Carretero ha destacado el papel de una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y fibra "para favorecer una microbiota diversa y funcional en los más pequeños".

Este proyecto se ha llevado a cabo en el marco del proyecto CORALS (Childhood Obesity Risk Assessment Longitudinal Study) y fue impulsado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN).