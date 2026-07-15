Un estudio demuestra la importancia del apoyo de animales de compañía para personas vulnerables

Archivo - Perro en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha demostrado que los animales de compañía constituyen una gran fuente de apoyo emocional para personas vulnerables, incluyendo personas sin hogar, víctimas de violencia de género o personas en situación de exclusión social.

El trabajo, publicado en la revista 'Frontiers in Psychology', ha estudiado las experiencias de 100 individuos de entre 19 y 80 años, y ha revelado que la mayoría los consideran "miembros de la familia", informa la UAB en un comunicado de este miércoles.

En el 90% de los casos, los perros y los gatos aparecen como única fuente de apoyo de los encuestados, así como las "únicas oportunidades" de tener contacto físico y cuidados.

Un 91% de participantes afirma que cuando están enfadados o tristes con quien más quieren estar es con su animal de compañía; a un 90% le da un motivo para levantarse cada mañana, y el 71% cree que sería "quien siempre estaría a su lado si todo el mundo le abandonase".

UN LUGAR "CENTRAL"

El director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la UAB y uno de los responsables del estudio, Jaume Fatjó, ha apuntado que los perros y gatos ocupan un lugar "central" en la vida de muchas personas en situación de vulnerabilidad.

"Pese a que no reemplazan las relaciones humanas, proporcionan formas de ayuda como la compañía o el consuelo emocional que pueden ser decisivas cuando otras fuentes de apoyo no están disponibles", ha detallado.

El estudio apunta que una de las calidades más valorada de los animales de compañía es su disponibilidad comparada con la de las persones y el hecho de que ofrecen "amor incondicional y sin juicios", algo que las personas vulnerables aprecian.