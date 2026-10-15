Un estudio defiende que el índice de masa corporal no explica "la gravedad" de la obesidad

Los investigadores del Hospital del Mar que han participado en el estudio. - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio con participación del Hospital del Mar de Barcelona ha apuntado que el índice de masa corporal (IMC) no sirve para explicar "la gravedad" de la obesidad, y cuestiona el uso de este parámetro como criterio principal para indicar la cirugía bariátrica.

El trabajo, publicado en la revista 'JAMA Network Open', aplica la nueva definición de obesidad clínica establecida por la comisión de Diabetes y Endocrinología de The Lancet, que van más allá del peso y del índice de masa corporal de los pacientes, informa el hospital en un comunicado de este jueves.

La nueva clasificación aspira a cambiar el paradigma de la patología, para definirla no a través del IMC sino del "impacto real" que el exceso de peso tiene sobre la salud de la persona, diferenciando la obesidad preclínica de la clínica.

MÁS DE 2.000 INTERVENIDOS

De las 2.316 personas intervenidas en los cuatro centros entre 2014 y 2015, el 74 por ciento presentaban obesidad clínica; el resto, uno de cada cuatro, obesidad preclínica.

Dentro de cada centro participante, ambos grupos presentaban unos índices de masa corporal similares pese a tener una carga de enfermedad muy diferente, lo que demuestra que el IMC no explica la gravedad de la obesidad, según los investigadores.

PATOLOGÍAS ASOCIADAS Y MORTALIDAD

Las personas intervenidas con obesidad clínica sufrían principalmente hipertensión, limitación función y musculoesquelética y apnea del sueño y, a la vez, presentaban un riesgo más elevado de enfermedad cardiovasular y mortalidad a largo plazo, si bien la pérdida de peso fue menor.

El adjunto de Cirugía General del Hospital del Mar, Simone Cremona, ha afirmado que esto da apoyo al "potencial valor" de la nueva definición como marc clínico para la práctica quirúrgica.