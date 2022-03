Un estudio del CSIC revela que los aminoácidos actúan como moléculas señal en todo el árbol de la vida

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC) ha colaborado en una investigación internacional multidisciplinar con The Ohio State University (Estados Unidos) y University College London (Reino Unido) que ha permitido identificar un dominio proteico que actúa como un sensor universal capaz de reconocer aminoácidos.

Este dominio, denominado dCache 1AA, se encuentra en proteínas presentes en todos los linajes de la vida, desde bacterias a humanos. La investigación deriva del análisis detallado de las estructuras tridimensionales de distintas proteínas receptoras bacterianas definidas en colaboración con el Laboratorio de Estudios Cristalográficos del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT-CSIC-UGR).

Todos los seres vivos tienen proteínas sensoras que detectan una gran diversidad de cambios ambientales, para adaptar su metabolismo y fisiología a dichas alteraciones. Sin embargo, se desconoce la función concreta de la mayoría de estos receptores.

Mediante la combinación de análisis bioinformáticos, bioquímicos y de biología estructural, se han identificado miles de receptores que reconocen aminoácidos a través del dominio dCache IAA.

Los aminoácidos son componentes básicos de la vida: son los "bloques" que conforman las proteínas y están involucrados en una gran variedad de procesos celulares. Este estudio, publicado en la prestigiosa revista 'Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)', confirma que además los aminoácidos pueden funcionar como señales en bacterias, arqueas y organismos eucariotas, incluyendo células humanas, a través de un mecanismo universal de reconocimiento.

El grupo de Microbiología Ambiental y Biodegradación de la EEZ-CSIC de Granada ha confirmado en esta publicación la presencia de estos receptores en diversas bacterias patógenas, como Yersinia pestis (agente causal de la peste) y Vibrio cholerae (agente causal del cólera).

Tino Krell, Profesor de Investigación en la Estación Experimental del Zaidín afirma que "este trabajo puede abrir nuevas vías para explorar la posible implicación de estos receptores en el desarrollo de procesos virulentos". "En humanos, se ha detectado el dominio dCache IAA en proteínas que son diana de medicamentos dirigidos al tratamiento del dolor y de trastornos neurobiológicos", ha añadido.

Dado que la gran mayoría de las proteínas sensoras y las señales que reconocen permanecen sin ser estudiadas, esta investigación ofrece nuevos enfoques para identificar los mecanismos de señalización en organismos a lo largo del árbol de la vida.