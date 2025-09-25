Un estudio confirma el uso de un biomarcador en sangre para detectar Alzheimer en fases iniciales

La autora principal del estudio e investigadora del grupo de Neuroimagen en el BBRC, Gemma Salvadó. - BBRC

Ha analizado muestras de cerca de 3.000 participantes

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universidad de Lund (Suecia) con participación del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC) de la Fundación Pasqual Maragall ha confirmado que un análisis de sangre basado en el biomarcador p-tau217 ha permitido identificar de forma eficaz personas sin deterioro cognitivo pero con acumulación de bate amiloide, una de las principales alternaciones cerebrales del Alzheimer.

El trabajo, publicado en la revista 'Jama Neurology', ha usado muestras de 2.916 participantes sin síntomas de deterioro cognitivo, entre los cuales 395 adultos cognitivamente sanos de la cohorte Alfa+, que forma parte del estudio Alfa del BBRC, impulsado por la Fundación La Caixa, informa Fundación Pasqual Maragall en un comunicado de este jueves.

Los resultados se suman a las evidencias actuales y "refuerzan el potencial" de los biomarcadores en sangre como herramienta de detección precoz de la enfermedad.

81% DE PRECISIÓN

La investigación muestra que la detección de p-tau217 en plasma ofrece una precisión del 81% para identificar correctamente la positividad de beta amiloide, lo que sugiere que es "un buen método" de cribaje para seleccionar pacientes para ensayos clínicos.

Cuando se combina con una segunda prueba de confirmación (un escáner PET o análisis de líquido cefalorraquídeo), la precisión aumenta hasta un 91%.

El enfoque en dos pasos es "muy eficaz" para reducir falsos positivos y, a la vez, disminuye de forma sustancial el coste y la carga para los pacientes.

SEGUIR INVESTIGAND

Los autores del estudio señalan que aún hace falta seguir investigando para establecer valores de corte fiables y generalizables del biomarcador, así como validar los resultados en poblaciones más diversas.

Aún así, los descubrimientos ponen de manifiesto "la utilidad clínica del p-tau217 en el plasma como herramienta de cribaje para la detección precoz del Alzheimer, la selección de participantes en ensayos clínicos y, en el futuro, para guiar el acceso a tratamientos modificadores de la enfermedad".