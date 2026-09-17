Un estudio confirma que retrasar de tres a cinco años la vigilancia tras adenomas avanzados es seguro

Archivo - Colonoscopia - PHONLAMAIPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por investigadores españoles y noruegos ha demostrado que retrasar de tres a cinco años la primera colonoscopia de vigilancia tras la extirpación de adenomas avanzados no aumenta el riesgo de cáncer colorrectal ni de muerte por esta enfermedad.

Concretamente, ha sido dirigido por Rodrigo Jover, del CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) y del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), y Michael Bretthauer, de la University of Oslo (Noruega). El estudio publicado en 'The New England Journal of Medicine', a incluido en total a 10.799 pacientes - más de la mitad españoles- con adenomas avanzados procedentes de ocho países europeos.

El cáncer colorrectal es el tumor más frecuente en España cuando se consideran conjuntamente ambos sexos, con alrededor de 44.000 nuevos casos diagnosticados cada año. La extensión de los programas de cribado mediante el test de sangre oculta en heces ha permitido detectar la enfermedad en fases más tempranas y prevenir nuevos casos mediante la identificación y extirpación de pólipos colorrectales.

Aproximadamente el 45% de las personas que se someten a una colonoscopia después de obtener un resultado positivo en el test presentan pólipos. Algunos de ellos, especialmente determinados adenomas, son lesiones precursoras del cáncer colorrectal. Tras la extirpación de estos pólipos, algunos pacientes son considerados de mayor riesgo de desarrollar nuevos adenomas o cáncer colorrectal. Por este motivo, las guías clínicas actuales recomiendan realizar colonoscopias de vigilancia de forma periódica.

Sin embargo, esta estrategia supone una importante carga tanto para los sistemas sanitarios como para los propios pacientes. En España se realizan más de un millón de colonoscopias cada año y entre un 10% y un 20% corresponden a procedimientos de seguimiento después de la extirpación de pólipos. Los servicios de endoscopia afrontan actualmente una elevada demanda y largas listas de espera. Además, la colonoscopia requiere una preparación intestinal que resulta molesta para las y los pacientes, puede implicar pérdida de horas de trabajo y, aunque es una prueba generalmente segura, no está exenta de posibles complicaciones.

"La reducción de colonoscopias tendría beneficios tanto para el sistema sanitario como para los pacientes, al disminuir las listas de espera, el gasto sanitario y las complicaciones asociadas a las colonoscopias, así como el impacto sobre la actividad laboral y la calidad de vida de las personas sometidas a vigilancia", comenta Luis Bujanda, investigador CIBEREHD en la Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, que, junto a Isabel Portillo, ha participado en el estudio.

Los resultados del ensayo ya han sido trasladados a organizaciones internacionales responsables de la elaboración de guías de práctica clínica, que han comenzado a valorar y actualizar sus recomendaciones sobre la vigilancia de pacientes a los que se han extirpado pólipos colorrectales.