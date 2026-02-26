Estudio concluye que las temperaturas muy altas no aumentan el riesgo de infarto pero sí lo hacen las muy frías

Archivo - Hombre soplándose las manos por el frío. - CASARSAGURU/ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, junto a los Departamentos de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Alcalá de Henares, investigan factores ambientales de riesgo de infarto de miocardio. Entre los que se han analizado destacan las temperaturas extremas, donde los investigadores concluyeron que no existía un aumento del riesgo de infarto de miocardio ante temperaturas muy elevadas (olas de calor), pero sí frente a temperaturas muy frías.

De acuerdo con los datos de un segundo estudio, que se publicó en el 'Journal of American Heart Association', tanto el virus de la gripe como las bajas temperaturas son factores independientes de elevación del riesgo de infarto de miocardio.

Este estudio, junto con otro más amplio publicado en la revista 'Heart', concluyó además que existe una reducción del riesgo de infarto de miocardio con la vacunación frente al virus de la gripe en personas a partir de 60 años.

Asimismo, este equipo ha investigado también sobre la influencia de los ritmos circadianos y, más recientemente, sobre cómo afectan las condiciones sociosanitarias de la población en el riesgo de infarto, unas conclusiones que se acaban de publicar en el 'Journal of Clinical Medicine'.

Los datos que maneja este equipo de investigación, liderado por Alberto García Lledó, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Príncipe de Asturias y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, proceden del registro de 'Código Infarto', un procedimiento asistencial integral, multidisciplinar y común para la atención del paciente con infarto agudo de miocardio en la Comunidad de Madrid.

El Hospital Universitario Príncipe de Asturias participa, junto a otros diez hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y el Summa 112, en esta red sanitaria, que ha logrado reducir la mortalidad global de los pacientes con infarto agudo de miocardio en la Comunidad de Madrid gracias a la mejora de los tiempos de respuesta y al acceso precoz a un tratamiento adecuado.

En Alcalá de Henares se producen unos 500 infartos de miocardio cada año y, de ellos, hasta una cuarta parte son susceptibles de ser atendidos por Código Infarto. Aproximadamente uno de cada cuatro de estos casos sucede en varones con una edad media de 63 años.