Un estudio concluye que una molécula natural presente en el cuerpo humano protege frente a la gripe

Archivo - Un hombre estornuda y se tapa con un pañuelo - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / WAVEBREAKMEDIA

ALICANTE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dermicidina, un péptido antimicrobiano producido de forma constitutiva por el cuerpo humano, también presenta actividad antiviral frente al virus de la gripe, según la conclusión principal de un estudio liderado por la Fundación Fisabio, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y de otras instituciones de investigación.

El trabajo revela, además, que las personas que no desarrollan síntomas gripales presentan niveles basales más elevados de esta molécula, "lo que podría estar asociado a una menor susceptibilidad a la infección".

En el estudio ha participado la investigadora del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) de la UMH Ana María Fernández Escamilla, así como personal investigador del CIBERESP, del Instituto de Biomedicina de València (IBV-CSIC) y CIBERER, de la Universitat de València (UV) y del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC), entre otros centros nacionales e internacionales.

"La dermicidina, presente en el sudor y conocida por su actividad antibacteriana y antifúngica, también presenta actividad antiviral frente al virus de la gripe y es capaz de interferir con la infección, como hemos observado en modelos 'in vitro' e 'in vivo'", explica la investigadora Miguel Servet y responsable del grupo de Péptidos Antimicrobianos y Glicobiología de Fisabio, María D. Ferrer, quien ha liderado este estudio.

Por su parte, el investigador de Fisabio y responsable del grupo de Microbioma Oral, Álex Mira, codirector del estudio, ha indicado que estos resultados muestran que el organismo "dispone de mecanismos naturales capaces de frenar la infección viral, lo que abre la puerta al desarrollo de nuevos antivirales más eficaces".

Según detalla la UMH en un comunicado. en el trabajo "se ha demostrado que la dermicidina actúa uniéndose a la hemaglutinina, una proteína esencial del virus de la gripe para la entrada en la célula, en una región clave y altamente conservada implicada en el proceso de fusión".

Así, esta interacción "induce un cambio conformacional en la proteína viral que bloquea la capacidad del virus para fusionarse con la membrana celular y, por tanto, iniciar la infección". De este modo, la dermicidina inactiva el virus antes de que pueda infectar la célula, a través de un mecanismo de acción "hasta ahora desconocido".

Este modo de acción "contrasta" con el de la mayoría de los antivirales disponibles, que se dirigen a la neuraminidasa, otra proteína del virus, y frente a los cuales están emergiendo resistencias.

"Al actuar sobre regiones del virus que apenas cambian entre subtipos, conocidas como zonas altamente conservadas, la dermicidina podría contribuir a la defensa frente a distintas variantes del virus de la gripe", ha explicado Ferrer.

En esta línea, Mira ha añadido que "este mismo principio podría extenderse a otros virus respiratorios, como el virus del sarampión y coronavirus asociados al resfriado común, lo que sugiere un posible efecto de amplio espectro".

EQUIPO INTERDISCIPLINAR

La configuración interdisciplinar del equipo investigador ha sido "clave" para este descubrimiento. La profesora de Bioquímica y Biología Molecular de la UMH Ana María Fernández Escamilla, junto con la investigadora postdoctoral Elnaz Aledavood del CIB-CSIC de Madrid, han desarrollado el modelo molecular que sustenta una parte fundamental del estudio.

"Mediante simulación computacional, se comprobó que el péptido se une principalmente al tallo y establece interacciones clave en una región altamente conservada del virus, lo que podría explicar su eficacia frente a distintos subtipos del virus de la gripe A", ha detallado Fernández Escamilla.

PRÓXIMAS COLABORACIONES

Asimismo, la experta ha avanzado que próximamente se iniciará una nueva colaboración entre el IDiBE-UMH y Fisabio para evaluar el potencial de péptidos como la dermicidina frente a amenazas víricas emergentes, como la gripe aviar.

El equipo ha comprobado que la dermicidina "no solo se encuentra en el sudor, sino también en las principales puertas de entrada de los virus respiratorios al organismo, como la nasofaringe, la saliva y las lágrimas", ha explicado la UMH.

"Los resultados muestran que los niveles basales de dermicidina son hasta seis veces superiores en personas que no desarrollan síntomas gripales, en comparación con individuos susceptibles", ha aseverado la investigadora Paula Corell, primera autora del estudio y miembro del equipo.

Asimismo, durante una infección respiratoria, su concentración aumenta de forma significativa. "En conjunto, estos hallazgos refuerzan la idea de que la dermicidina forma parte de la primera línea de defensa del sistema inmune innato frente a este tipo de infecciones", ha agregado Corell.

El personal investigador que ha llevado a cabo el estudio señala que la dermicidina es un candidato "prometedor" para el desarrollo de nuevas estrategias frente a las infecciones virales respiratorias. Además de su actividad directa sobre el virus, el equipo investiga si la dermicidina podría desempeñar un papel inmunomodulador, contribuyendo a regular la respuesta del sistema inmunitario frente a la infección.

"Estos resultados abren nuevas vías para el desarrollo de antivirales basados en moléculas naturales del propio organismo que actúan sobre regiones virales altamente conservadas, lo que podría reducir la probabilidad de aparición de resistencias y favorecer su utilidad frente a distintos virus respiratorios", ha resaltado la UMH.