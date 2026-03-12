Un estudio del CNIO muestra que células inmunitarias del cerebro pueden influir en la pubertad y la fertilidad

Archivo - Científicos trabajando en el laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha descubierto que las células inmunitarias del cerebro pueden influir en el funcionamiento de las neuronas liberadoras de hormonas gonadotropinas (GnRH, en su acrónimo inglés), que controlan la aparición de la pubertad, el desarrollo de las gónadas y la fertilidad.

El eje hipotálamo-hipófiso-gonadal regula muchos procesos relacionados con la reproducción. Las neuronas GnRH son sus principales protagonistas en el hipotálamo y se sabía que están moduladas por otras neuronas, pero no que las células inmunitarias del cerebro pudieran influir en su funcionamiento.

El estudio, publicado este jueves en 'Science', revela precisamente esto a partir de una investigación en modelos animales. La microglía, que son células defensivas del sistema nervioso que eliminan posibles amenazas y moléculas inservibles, participa en esta función.

"El hecho de encontrar células que no son neuronas, sino células inmunitarias, regulando la fertilidad ya es importante", ha destacado la jefa del Grupo de Transformación y Metástasis del CNIO, Eva González-Suárez, quien dirige este trabajo.

Además, el estudio muestra que la microglía regula la función de las neuronas GnRH mediante la expresión de la proteína RANK, cuyo papel clave en el desarrollo del cáncer de mama fue descubierto por la propia González-Suárez en 2010.

Cuando el grupo del CNIO suprimió la expresión de la proteína RANK en modelos animales, la función reproductiva se distorsionó tanto en machos como en hembras. En los animales que nacían ya sin RANK, y en aquellos en que la proteína era eliminada antes de la pubertad, se observó una reducción de las hormonas sexuales y pérdida de funcionalidad de las gónadas conocida como hipogonadismo; estos animales no desarrollaron la pubertad. Cuando se eliminó RANK en ejemplares sexualmente maduros, los animales se volvieron infértiles en un mes.

POSIBLE DIANA TERAPÉUTICA

Para investigar la función de RANK en la fertilidad humana, el equipo analizó muestras de pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico congénito, un síndrome raro asociado al retraso o ausencia de la pubertad, y a infertilidad. Este síndrome está ocasionado por problemas en las neuronas GnRH, o en las moléculas que producen.

La investigación identificó, en algunos pacientes, mutaciones en el gen que codifica la proteína RANK. A partir de ello, los autores han señalado que la RANK podría ser un gen candidato para el diagnóstico molecular del hipogonadismo hipogonadotrófico congénito. Asimismo, podría ser una diana terapéutica para las alteraciones endocrinas y los síndromes que afectan a la fertilidad.

"El papel de la microglía como regulador de la función de las neuronas 'reproductoras' es nuevo, y esa regulación asociada a RANK puede ocurrir en otros ejes, para otras funciones, como podrían ser el eje del apetito-saciedad, del estrés, etcétera", ha apuntado González-Suárez.