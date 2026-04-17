Un estudio del cerebro humano revela más de 3.000 genes con actividad distinta entre hombres y mujeres

Archivo - Signos de género para hombres y mujeres sobre bloques de madera sobre una mesa ds - DEVENORR/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo análisis de células cerebrales individuales en varias regiones del cerebro humano, realizado por el National Institute on Aging y el National Institute of Mental Healt de Estados Unidos revela diferencias sutiles pero generalizadas en la actividad genética entre cerebros masculinos y femeninos.

Tal y como se publica en 'Science', esto podría ayudar a explicar por qué algunos trastornos psiquiátricos y neurológicos parecen afectar de manera diferente a los sexos biológicos, según informan los investigadores.

EL HALLAZGO CLAVE: EL PESO DE LAS HORMONAS MÁS ALLÁ DEL ADN SEXUAL

Los hombres y las mujeres, definidos como individuos con cromosomas XY y XX, respectivamente, muestran marcadas diferencias en el riesgo, la prevalencia y la progresión de muchos trastornos psiquiátricos y neurológicos. Si bien estas disparidades probablemente surgen de la interacción de influencias biológicas y sociales, su consistencia en diferentes culturas y su cronología predecible durante el desarrollo sugieren que las diferencias determinadas por el sexo en la transcripción genética en el cerebro pueden desempeñar un papel importante.

Para investigar esta posibilidad, los investigadores llevaron a cabo un análisis de alta resolución de la expresión genética en el cerebro humano utilizando secuenciación de ARN de núcleo único (snRNA-seq) en muestras de tejido de 30 individuos adultos (15 hombres y 15 mujeres). Se centraron específicamente en seis regiones corticales, algunas conocidas por presentar diferencias sexuales en la estructura cerebral y otras desconocidas, lo que permitió a los autores comparar con mayor precisión la variación molecular y anatómica.

De esta forma, descubrieron que el sexo biológico explicaba solo una fracción muy pequeña de la variación en la expresión génica en el cerebro. Sin embargo, el análisis reveló más de 3.000 genes que exhibieron algún grado de transcripción sesgada por el sexo en al menos una región cortical, y 133 con efectos consistentes en diferentes regiones cerebrales y tipos celulares.

Si bien las diferencias más marcadas se encontraron en genes ubicados en los cromosomas sexuales, la mayor parte de la variación relacionada con el sexo se produjo en genes autosómicos no ligados a los cromosomas sexuales y regulados predominantemente por hormonas esteroides sexuales.

Cabe destacar que muchos de estos genes que muestran expresión sesgada por el sexo se superponen con variantes genéticas asociadas con trastornos neuropsiquiátricos y neurodegenerativos, como el TDAH, la esquizofrenia, la depresión y la enfermedad de Alzheimer.