Un estudio del BSC revela diferencias por sexo en la conexión entre enfermedades

Alfonso Valencia y Jon Sánchez-Valle. - BSC

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) ha integrado "por primera vez" el sexo como variable clave en el análisis de datos moleculares de enfermedades y ha revelado diferencias según el sexo a la hora de explicar por qué ciertas patologías tienden a concurrir con mayor frecuencia en mujeres o en hombres.

El trabajo, publicado en la revista 'Communications Medicine', ha utilizado la capacidad de cálculo del superordenador MareNostrum 5 para procesar datos públicos que muestran cómo se activan los genes, procedentes de consorcios "ampliamente validados", informa el BSC en un comunicado de este miércoles.

En total, se han analizado 8.906 muestras de pacientes correspondientes a más de 100 enfermedades en 25 tejidos, separando los datos según el sexo biológico.

Así, el equipo ha observado que una misma combinación de enfermedades puede surgir por vías biológicas "totalmente diferentes" según el sexo, ya que en mujeres parecen predominar procesos relacionados con el sistema inmunitario y el metabolismo, mientras en hombres destacan mecanismos como la reparación del ADN y de los tejidos.

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

Al estudiar los datos de forma diferenciada en mujeres y hombres, el equipo investigador ha identificado mecanismos biológicos que apuntan a que las estrategias para reducir riesgos deben ser "específicas para cada sexo", puesto que un tratamiento eficaz para un hombre puede no serlo para una mujer.

El investigador del BSC y primer autor del estudio, Jon Sánchez-Valle, ha explicado que la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer muestran asociaciones distintas en hombres y mujeres, mediadas por mecanismos biológicos diferentes.

"Estos datos apuntan a tendencias que ayudan a generar nuevas hipótesis sobre cómo se relacionan estas enfermedades, pero es necesario confirmarlas en otras poblaciones", ha precisado.

ANÁLISIS SEPARADO

El director del Departamento de Ciencias de la Vida y autor senior del estudio, Alfonso Valencia, ha apuntado que la investigación "ha usado históricamente al hombre como modelo estándar", causando sesgos diagnósticos y tratamientos menos eficaces en las mujeres.

"Nuestros resultados refuerzan la necesidad de analizar de forma sistemática a mujeres y hombres por separado para avanzar hacia una ciencia más precisa y equitativa, integrando el sexo como una variable biológica fundamental", ha apuntado.

COOCURRENCIA CON FÁRMACOS

El estudio ha explorado también la relación entre la coocurrencia de enfermedades y el uso de fármacos, observando que algunos medicamentos de uso común --como la metformina, determinadas quimioterapia o broncodilatadores-- presentan asociaciones distintas según el sexo.

Si la eficacia y los efectos secundarios de algunos tratamientos dependen del sexo del paciente, integrar esta variable desde las primeras fases de la investigación "podría contribuir a prevenir efectos adversos" y a avanzar hacia una medicina de precisión más ajustada a la realidad biológica de cada persona.