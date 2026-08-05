Un estudio avala el seguimiento remoto para pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa

Archivo - Un estudio liderado por La Fe avala el seguimiento remoto para pacientes con Crohn y colitis ulcerosa - GVA - Archivo

VALÈNCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) han liderado un ensayo multicéntrico nacional que demuestra que TECCU, una plataforma digital de telemonitorización para pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, como complemento al seguimiento presencial convencional.

Este ensayo multicéntrico, realizado en 24 hospitales españoles, refuerza el potencial de la telemedicina para el seguimiento de enfermedades inflamatorias intestinales València, destaca la Conselleria de Sanidad.

Los resultados del estudio se han publicado en la revista internacional Clinical Gastroenterology and Hepatology, una de las publicaciones de mayor impacto en el ámbito de la gastroenterología y la hepatología. El trabajo recoge el análisis final de coste-efectividad de un ensayo promovido en el entorno del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa.

El estudio incluyó a pacientes adultos con enfermedad inflamatoria intestinal activa que iniciaban tratamiento inmunosupresor o biológico. En total, 159 pacientes fueron distribuidos de forma aleatoria a seguimiento mediante la aplicación TECCU o a atención estándar.

Durante 52 semanas se evaluaron variables clínicas, calidad de vida y costes sanitarios y sociales asociados al seguimiento. Los resultados muestran que la telemonitorización mediante TECCU mantiene un control clínico comparable al seguimiento convencional, al tiempo que reduce de forma significativa las visitas presenciales.

REDUCCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS

Además, el uso de la plataforma se asoció a una disminución de los costes sanitarios y de los costes asumidos por los pacientes, gracias a la reducción de desplazamientos, tiempo laboral perdido y gastos vinculados a la asistencia presencial.

"TECCU demuestra que la telemonitorización no debe entenderse como una sustitución de la consulta presencial, sino como una herramienta complementaria que permite seguir de forma más flexible y eficiente a pacientes que necesitan un control más estrecho", señala Mariam Aguas, especialista de la unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal e investigadora del IIS La Fe.

En enfermedades crónicas como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, el reto es detectar precozmente los brotes, monitorizar biomarcadores, controlar efectos adversos y adaptar el seguimiento a la evolución real de cada paciente, algo que TECCU permite hacer "de forma estructurada, segura y centrada en el paciente".

TECCU, acrónimo de Telemonitorización de la Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, nació en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de La Fe y cuenta con más de una década de desarrollo, evaluación y validación científica. La herramienta permite recoger información clínica y analítica, generar alertas, priorizar la atención por parte de enfermería especializada y personal médico, y adaptar la intensidad del seguimiento a la situación clínica y al tratamiento de cada paciente.

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo, según el coautor del estudio Javier del Hoyo, es que el beneficio no se limita al sistema sanitario: también se traduce en menos desplazamientos, menos tiempo perdido para los pacientes y una mejor organización de la atención.

La unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de La Fe atiende a más de 2.700 pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en consulta médica y de enfermería especializada. Se trata de una unidad multidisciplinar con una amplia trayectoria en asistencia, investigación clínica, ensayos clínicos e innovación en nuevos modelos de seguimiento.

Este trabajo consolida una línea de investigación iniciada en 2012, que previamente había dado lugar a estudios piloto, análisis preliminares de coste-efectividad, trabajos de usabilidad con pacientes y publicaciones sobre telemedicina en enfermedad inflamatoria intestinal. La evidencia acumulada sitúa a TECCU como una plataforma digital sanitaria validada clínicamente y con potencial para su incorporación a la práctica asistencial.

FUTURA INTEGRACIÓN CON LA HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA

Actualmente, el proyecto cuenta con el apoyo del IIS La Fe para su gestión, impulso innovador y búsqueda de socios tecnológicos. La app TECCU se ha incorporado a la VPN del hospital y se trabaja en su futura integración con la historia clínica informatizada Orion Clinic, con el objetivo de que la información generada durante las visitas remotas pueda incorporarse automáticamente a la historia clínica del paciente.

"TECCU es un ejemplo de cómo la innovación clínica, cuando nace de una necesidad real de los pacientes y se evalúa con metodología científica, puede convertirse en una herramienta útil para transformar la asistencia", resalta Pilar Nos, directora científica del IIS La Fe, jefa del servicio de Medicina Digestiva y coautora del estudio.

El trabajo ha contado con financiación del Instituto de Salud Carlos III, cofinanciado con fondos Feder, y con el apoyo de un 'investigator initiated study' internacional de Johnson &Johnson.