Un estudio asocia el récord de calor del verano de 2024 con más de 62.700 muertes en Europa

Las cifras son más elevadas que en 2023 e inferiores que en 2022

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global (ISGlobal) de la Fundación La Caixa ha estimado en 62.775 las muertes relacionadas con el calor en Europa entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2024, cuando se batieron varios récords de temperatura.

Las cifras de mortalidad son un 23,6% más elevadas que las del verano de 2023 (50.800 muertes estimadas) y un 8,1% inferiores a las del verano de 2022 (67.900 estimadas), informa ISGlobal en un comunicado de este lunes.

19.000 MUERTES EN ITALIA

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Medicine', se centró en 654 regiones de 32 países, de los cuales el que registra un mayor número de muertes asociadas al calor fue Italia, con algo más de 19.000.

En los veranos precedentes de 2023 y 2022, Italia también fue el país con mayor mortalidad relacionada con el calor, con casi 13.800 y 18.800 muertes estimadas, respectivamente.

6.700 MUERTES EN ESPAÑA

El segundo lugar en cuanto a mortalidad estimada en el verano de 2024 lo ocupa España, con más de 6.700 muertes, seguida de Alemania (cerca de 6.300), Grecia (cerca de 6.000) y Rumanía (más de 4.900).

En el caso de España, las muertes estimadas en 2024 fueron aproximadamente la mitad que en 2022, debido a que las temperaturas fueron más bajas que en los dos veranos anteriores.

GRECIA Y BULGARIA, MAYOR TASA

Los países con una mayor tasa de muertes relacionadas con el calor fueron Grecia (574 muertes estimadas por millón de personas), Bulgaria (530 muertes por millón) y Serbia (379 muertes por millón), unas tasas "significativamente más elevadas" para los dos veranos anteriores del estudio, donde la más elevada fueron las 373 muertes por millón de Grecia en 2023.

En conjunto, 15 de los 32 países evaluados registraron su mayor carga y tasas de mortalidad relacionadas con el calor durante verano de 2024.

SEXO Y EDAD

El número de muertes relacionadas con el calor fue superior en mujeres y en personas de edad más avanzada a lo largo de los tres veranos estudiados.

Se estima que en el verano de 2024 el número de muertes relacionadas con el calor en mujeres fue un 46,7% más elevado que en hombres, y en mayores de 75 años fue un 323% mayor que en el conjunto del resto de grupos de edad.

EL MEDITERRÁNEO, PUNTO CALIENTE

El investigador en ISGlobal y primer autor del estudio, Tomás Janos, ha explicado que Europa se está calentando de forma más rápida al doble de velocidad que la media global, y dentro de ella, la cuenca mediterránea y las regiones del sudeste emergen como "grandes puntos calientes" del cambio climático.

Presentan "los mayores impactos sobre la salud" y un incremento sustancial en las proyecciones de la mortalidad relacionada con el calor a lo largo del siglo XXI.

El autor sénior del estudio e investigador principal del proyecto Early-Adapt del Consejo Europeo de Investigación (ERC), Joan Ballester, ha afirmado que la magnitud de estas cifras pone de manifiesto la necesidad de "fortalecer las estrategias de adaptación".