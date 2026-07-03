Un estudio asocia la periodontitis con marcadores de enfermedad renal crónica en etapas tempranas

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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La periodontitis grave se asocia de forma independiente con marcadores tempranos de enfermedad renal crónica (ERC), como una peor función renal y un aumento de la albuminuria en adultos, según han demostrado investigadores del Centro Médico Universitario Hamburgo-Eppendorf (Alemania) al comparar estos indicadores en personas con función renal normal y moderadamente reducida.

Los resultados, publicados en 'International Journal of Oral Science', muestran que la prevalencia de periodontitis grave era del 14 por ciento en personas con función renal normal y del 36 por ciento en aquellas con función renal moderadamente reducida. A su vez, la frecuencia de enfermedad periodontal avanzada era mayor a medida que aumentaban los niveles de albúmina en la orina.

La investigación, que incluyó a 6.179 participantes del Estudio de Salud de la Ciudad de Hamburgo, una cohorte poblacional en Alemania, también apunta que las medidas de daño periodontal acumulado, incluyendo la pérdida de inserción clínica y la pérdida de dientes, también empeoraron en las distintas etapas de la disfunción renal.

Todas las asociaciones persistieron tras ajustar por factores como la edad, el sexo, la diabetes y el tabaquismo. Esta evidencia refuerza el creciente conocimiento sobre la interconexión entre salud bucal y renal, ya documentada en estudios previos para casos de enfermedad renal crónica (ERC) avanzada, pero que aún no estaba clara durante las primeras etapas de la disfunción renal.

EL PAPEL DE LA INFLAMACIÓN SISTÉMICA

"Nuestro objetivo era evaluar la relación entre la periodontitis y los marcadores de disfunción renal temprana, incluyendo la reducción de la función renal y la albuminuria, y explorar el posible papel mediador de los marcadores inflamatorios sistémicos", ha apuntado el investigador Christian Schmidt-Lauber, uno de los líderes del estudio.

Según recoge el trabajo, la inflamación sistémica pareció contribuir a la asociación, pero solo parcialmente. Los niveles de proteína C-reactiva de alta sensibilidad (PCR-as), que mide los niveles generales de inflamación, e interleucina-6 (IL-6), que mide la respuesta inflamatoria, aumentaron con el empeoramiento de la enfermedad periodontal y el deterioro de la salud renal. Sin embargo, los análisis de mediación indicaron que la PCR-as explicaba aproximadamente el 35 por ciento de la asociación entre la periodontitis grave y la reducción de la tasa de filtración glomerular y solo alrededor del 10 por ciento de la asociación con la albuminuria.

Estos resultados sugieren que hay otros mecanismos biológicos adicionales que podrían estar involucrados, como la diseminación microbiana desde los tejidos periodontales, la disfunción endotelial, el estrés oxidativo y las alteraciones metabólicas.

El equipo investigador ha destacado que los hallazgos podrían orientar futuros enfoques de detección y proporcionar una base para estudios de intervención que investiguen si el tratamiento periodontal puede ayudar a preservar la función renal.

"Al demostrar una asociación entre la periodontitis y los marcadores de disfunción renal temprana, este estudio destaca la salud bucal como una posible ventana a la salud renal", ha concluido el investigador Ghazal Aarabi, que lideró la investigación junto a Schmidt-Lauber.