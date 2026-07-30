Un estudio asocia la pérdida auditiva con más tiempo de sedentarismo

Estudio internacional en el que participa la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). - UAM

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional en el que participa la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha identificado, en una muestra representativa de la población chilena, una asociación entre la pérdida auditiva en adultos de mediana edad y mayores y un mayor tiempo sedentario, ha informado la universidad en un comunicado.

El trabajo, publicado en 'The Journals of Gerontology: Series A, Biological Sciences and Medical Sciences', detectó que las personas con pérdida de audición tenían más probabilidades de pasar más de ocho horas al día sentadas o recostadas.

La investigación es fruto de una colaboración científica internacional entre instituciones de España, Chile y Estados Unidos, con participación de la UAM, la Universidad Católica de Temuco (UCT), la Universidad de La Frontera y la Universidad Johns Hopkins.

El análisis se basó en datos de 3.512 personas de 40 años o más incluidas en la Encuesta Nacional de Salud de Chile 2016-2017. Los resultados muestran que el 27,9 % de los participantes declaró pérdida auditiva. Tras ajustar por variables sociodemográficas, clínicas y de estilo de vida, esta condición se asoció con un 81 % más de probabilidades de presentar un comportamiento sedentario elevado.

"Nuestros resultados sugieren que la pérdida auditiva puede ser un marcador relevante de sedentarismo prolongado en la mediana edad y la vejez. Esto abre una oportunidad para integrar la salud auditiva en intervenciones dirigidas a reducir el tiempo sedentario", explica Camilo Morales, profesor de la UCT y primer autor del trabajo.

Por su parte, Humberto Yévenes-Briones, investigador de la UAM y autor de correspondencia del artículo, destaca que "este trabajo muestra cómo la colaboración entre equipos de España, Chile y Estados Unidos permite generar evidencia robusta sobre temas de gran relevancia para la salud pública y el envejecimiento saludable".

Los autores señalan que estos hallazgos podrían contribuir a integrar la atención auditiva con estrategias específicas para reducir el sedentarismo y promover un envejecimiento más saludable.