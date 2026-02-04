Un estudio asocia grasa abdominal a envejecimiento vascular precoz en diabetes tipo 1 - I3PT

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado en la revista 'Diabetes Research and Clinical Practice', y llevado a cabo por un equipo del Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), en colaboración con el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) y el Hospital del Mar Research Institute (IMIM), ha concluido que la grasa abdominal se asocia claramente a un envejecimiento vascular precoz en pacientes de diabetes tipo 1 sin antecedentes cardiovasculares previos.

Este trabajo se ha basado en una cohorte de 179 personas con la citada patología, todas ellas evaluadas en el barcelonés Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell bajo la coordinación del doctor José Miguel González-Clemente, quien también es el jefe del grupo de diabetes-riesgo cardiovascular del I3PT, y de Joan Vendrell, quien es investigador del IISPV. Todo ello se ha llevado a cabo como parte de un grupo de trabajo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del Instituto de Salud Carlos III (CIBERDEM-ISCIII).

"En la diabetes tipo 1, el tratamiento con insulina es imprescindible para controlar la glucemia, pero, con el paso de los años, puede favorecer un aumento de peso gradual asociado a un mayor riesgo de complicaciones", ha introducido González-Clemente, para quien la grasa abdominal "favorece la pérdida de elasticidad arterial, un proceso ligado a la degradación de la elastina, una proteína esencial de la pared vascular".

A juicio del investigador, esta situación "puede ser la base de complicaciones, como el infarto, el ictus, los déficits circulatorios en las extremidades inferiores o las afectaciones en la retina, los riñones y el sistema nervioso periférico". Por ello, adquiere importancia el dato obtenido en este estudio de que, a pesar de presentar un buen control de la glucemia, la presión arterial y el perfil lipídico, aproximadamente un 10% de las personas estudiadas mostró signos de envejecimiento vascular precoz.

ÍNDICE CINTURA-ALTURA

De este modo, para identificar fácilmente a las personas con mayor riesgo de envejecimiento vascular, esta investigación ha puesto el foco en el índice cintura-altura, que es un indicador que se calcula dividiendo el perímetro de la cintura entre la altura. Los resultados han mostrado que un valor igual o superior a 0,56 se asocia a un envejecimiento vascular acelerado, determinado mediante la velocidad de la onda del pulso, una técnica no invasiva que permite cuantificar la rigidez arterial.

"Prácticamente todas las personas con una velocidad de la onda del pulso elevada presentaban este índice igual o superior a 0,56", ha confirmado González-Clemente, quien ha subrayado que otros indicadores habituales, como el índice de masa corporal (IMC) y el índice cintura-cadera, no detectan este riesgo con la misma precisión. Por ello, cree que "controlar precozmente este índice permitiría actuar antes de que la obesidad esté establecida, facilitaría un mejor control metabólico y reduciría el riesgo de complicaciones vasculares a largo plazo".

Ahora, según han destacado desde el I3PT, el siguiente paso será validar estos resultados en cohortes más amplias y con un seguimiento más prolongado en el tiempo y, junto a ello, han indicado que este estudio también sugiere que algunos fármacos utilizados en pacientes de diabetes tipo 2 para reducir el peso podrían ser útiles en personas con el tipo 1 de esta enfermedad.