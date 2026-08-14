Un estudio asocia el consumo de hidratos de carbono de calidad con una menor mortalidad

Archivo - Personas comprando frutas, en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, el Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB-CatSud) y el CIBEROBN concluye que las personas que consumen hidratos de carbono de mayor calidad presentan un menor riesgo de mortalidad, especialmente por cáncer.

La investigación, publicada en 'Food & Function', destaca la importancia de priorizar alimentos ricos en fibra, como las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos y los cereales integrales, frente a los productos elaborados con harinas refinadas o las bebidas azucaradas, informa la URV en un comunicado este viernes.

El equipo ha trabajado con datos de 7.210 participantes del proyecto PREDIMED, uno de los ensayos clínicos más importantes sobre dieta mediterránea y salud cardiovascular. Todos los participantes --hombres de entre 55 y 80 años y mujeres de entre 60 y 80 años-- presentaban un alto riesgo cardiovascular y fueron seguidos durante unos 6 años: en ese tiempo se registraron 425 muertes, de las que 169 fueron por cáncer y 103 por enfermedades cardiovasculares.

Para evaluar la calidad de los hidratos de carbono de la dieta, se utilizó el Carbohydrate Quality Index (CQI), que combina cuatro características de los alimentos ricos en hidratos de carbono: el contenido en fibra, la proporción de cereales integrales respecto a los refinados, el índice glucémico (la velocidad con la que un alimento eleva la glucosa en sangre) y la proporción de hidratos procedentes de alimentos sólidos frente a las bebidas azucaradas.

Los resultados revelan que las personas que siguieron una peor dieta --en lo que respecta a la calidad de los hidratos de carbono que consumían-- presentaron un 28% más de riesgo de morir por cualquier causa y un 48% más de riesgo de morir por cáncer que aquellas con un consumo de hidratos de carbono de mejor calidad.

El análisis también ha permitido identificar qué componentes de los hidratos de carbono de calidad tienen mayor peso en esta asociación, y los beneficios se explican principalmente por un mayor consumo de fibra y de cereales integrales: de hecho, las personas con una menor ingesta de fibra presentaban un 51% más de riesgo de morir por cualquier causa y un 72% más de riesgo de morir por cáncer.