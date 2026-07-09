Un estudio apunta que los médicos tienden a sobreestimar el control del colesterol LDL respecto a los datos reales

Archivo - Arteria bloqueada por placas de colesterol. - RASI BHADRAMANI/ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), con la colaboración de Daiichi Sankyo, apunta que los médicos tienden a sobreestimar el control del colesterol LDL respecto a los datos reales de los pacientes.

Así se desprende de los resultados obtenidos en 'Observatorio. Hacia el Objetivo 55 en Dislipemia', una investigación no intervencionista que analiza el control lipídico en vida real en pacientes españoles con riesgo cardiovascular bajo, moderado, alto y muy alto, y que ha sido presentada en el Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA 2026).

Se trata de una segunda edición, denominada Observatorio II, que ha contado con la participación de 210 especialistas de 70 áreas sanitarias de toda España y recoge información de más de 3.000 pacientes, de los que el 27 por ciento presentaba riesgo cardiovascular alto y un 56 por ciento, muy alto, además de que el 47 por ciento estaba en prevención primaria y el 52 por ciento en secundaria.

Los resultados revelan que los médicos estimaron que más de la mitad de los pacientes de alto riesgo cardiovascular logran alcanzar niveles de colesterol LDL adecuados, mientras que las cifras reales muestran que solo un tercio cumple con los objetivos recomendados establecidos por las guías de la sociedades europeas de cardiología y de arterosclerosis.

Esto supone una diferencia de más del 20 por ciento en cuanto a la disparidad de la percepción. En pacientes de muy alto riesgo, el control real del LDL-C es de casi el 40 por ciento, frente a más de la mitad percibido por los especialistas.

La discrepancia observada entre la percepción de los profesionales y los datos de los pacientes persiste en todas las categorías de riesgo cardiovascular y entre las distintas terapias hipolipemiantes, incluyendo monoterapia con estatinas, terapia combinada con ezetimiba, inhibidores de PCSK9 y ácido bempedoico.

Los autores del estudio han advertido de que esta brecha podría suponer un obstáculo para lograr un control lipídico óptimo, especialmente en los pacientes con riesgo cardiovascular alto y muy alto.

MEJORAS EN EL CONTROL

Con todo, los resultados del Observatorio II ponen de manifiesto una evolución positiva del grado de control real de los pacientes, comparado con los resultados recogidos en el Observatorio I. En pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, se ha pasado de un 22 por ciento a un tercio de control real y de un 25 a casi un 40 por ciento, respectivamente.

Asimismo, el estudio evidencia heterogeneidad en el grado de control entre distintas comunidades autónomas. El Observatorio II ha demostrado que el mejor control del colesterol LDL se asocia con un mayor uso de tratamiento hipolipemiante intensivo.

"Aunque hemos obtenido mejores resultados en el control del colesterol LDL en España, aún tenemos mucho margen de mejora", ha advertido el jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Arnau de Vilanova, Juan Cosín Sales, quien es director de la Agencia de Investigación de la SEC y codirector científico del Observatorio.

Cosín ha destacado que el estudio muestra la necesidad de formar a los facultativos y concienciarles de la importancia del control del colesterol LDL y de la percepción que tienen del control del mismo, con el objetivo de poder reducir el riesgo de eventos cardiovasculares.

La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad en Europa y alcanzar los objetivos de colesterol LDL recomendados por las guías europeas es fundamental para reducir el riesgo cardiovascular, especialmente en los pacientes de alto y muy alto riesgo.