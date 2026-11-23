Archivo - Imagen de recurso hueso. - CREVIS2/ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación internacional ha aprovechado la capacidad de los linfocitos T reguladores para favorecer la reparación de los tejidos y estimular la regeneración de los huesos en modelos animales, a partir de un gel que se coloca sobre la lesión y favorece la activación de estas células inmunitarias, conocidas como células Treg.

El trabajo, publicado en 'Nature Biomedical Engineering', tiene entre sus primeras autoras a Nuria Lafuente-Gómez, investigadora financiada por CRIS Contra el Cáncer a través de su programa 'CRIS Out-Back'. Los resultados abren la puerta a investigar tratamientos para lesiones óseas complejas, aquellas en las que el organismo no consigue regenerar el hueso por sí solo.

Las células Treg tienen como misión evitar que el sistema inmunitario reaccione de forma desproporcionada ante una posible amenaza y termine dañando los tejidos del organismo. A su vez, esta función puede beneficiar al cáncer y permitir que escape del sistema inmunitario, al frenar las defensas que deberían atacar las células tumorales, algo que sucede en muchos tumores sólidos y que, en algunos casos, dificulta la eficacia de ciertas inmunoterapias.

Esta misma capacidad puede tener un efecto positivo cuando el organismo necesita reparar un tejido dañado. Al controlar la respuesta de las defensas, estas células ayudan a crear las condiciones necesarias para que el tejido se recupere, una capacidad que el equipo investigador ha aprovechado para el objetivo del estudio.

"Los resultados son todavía experimentales, pero abren nuevas posibilidades para investigar cómo reparar lesiones óseas complejas y explorar el potencial de esta estrategia para regenerar otros tejidos, como el muscular", ha explicado Lafuente-Gómez.

UN MATERIAL QUE AYUDA A ACTUAR EN EL LUGAR ADECUADO

Aplicar la capacidad de las células T reguladoras a la reparación de tejidos implicaba conseguir que actuaran en el lugar adecuado. No se trataba de reducir las defensas de todo el organismo, sino de favorecer su actividad reguladora únicamente en la zona que necesitaba recuperarse.

Para ello, los investigadores desarrollaron un material similar a un gel que puede colocarse directamente sobre la lesión y que libera poco a poco una sustancia capaz de favorecer la activación de las células Treg. El material también incorpora unas nanopartículas que ayudan a retener la sustancia y liberarla de manera gradual, prolongando su efecto en la zona lesionada.

De esta forma, en lugar de extraer células inmunitarias, multiplicarlas en el laboratorio y volver a introducirlas en el organismo, el tratamiento busca aprovechar las propias células del paciente para crear un entorno favorable a la regeneración.

En modelos animales con lesiones óseas en el cráneo que, por su tamaño, tienen dificultades para repararse espontáneamente, el tratamiento demostró aumentar la presencia de células T reguladoras alrededor de la lesión y favorecer la formación de nuevo hueso. En algunos de los animales, los investigadores observaron incluso que el nuevo tejido óseo llegaba a cubrir completamente la lesión.

El material podría contribuir a recuperar el hueso dañado tras fracturas graves, traumatismos o determinadas intervenciones quirúrgicas. En el ámbito del cáncer, podría abrir nuevas vías para investigar la reconstrucción ósea después de determinadas cirugías.

Aunque los resultados son preliminares, el estudio demuestra que es posible actuar sobre el sistema inmunitario de forma localizada para favorecer la formación de nuevo tejido óseo, sin necesidad de administrar células cultivadas previamente en el laboratorio.