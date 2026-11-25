Un estudio del Santa Lucía analiza una nueva vía inmunológica para avanzar en el tratamiento personalizado de la sepsis - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena participa en un estudio multicéntrico de investigación clínica que evalúa nuevos biomarcadores funcionales relacionados con la respuesta inmunológica de los pacientes con sepsis, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de estrategias de medicina personalizada.

El proyecto se desarrolla en colaboración con la compañía biotecnológica Viva in Vitro Diagnostics y está liderado por el doctor Roberto Jiménez, del Servicio de Medicina Intensiva. También participan los doctores Luis María García de Guadiana, del Servicio de Análisis Clínicos, y José Manuel Allegue, intensivista, según ha informado la Comunidad.

La investigación se centra en la vía del inflamasoma NLRP3, un complejo molecular del sistema inmunitario innato que interviene en la regulación de los procesos inflamatorios. La tecnología empleada estudia su capacidad de activación mediante estimulación en un entorno artificial y la detección de complejos proteicos denominados 'ASC specks'.

El estudio pretende generar evidencia científica sobre el potencial de estos biomarcadores para conocer mejor la respuesta inmunitaria de los pacientes y complementar las herramientas diagnósticas y de evaluación clínica convencionales.