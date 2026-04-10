Un estudio alerta de diferencias de sexo y género en el riesgo y pronóstico de cardiopatía isquémica

Archivo - Fachada del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio con participación del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) ha alertado de que las diferencias de sexo y género influyen "de forma decisiva" en el riesgo cardiovascular, la fisiopatología y el pronóstico de la cardiopatía isquémica.

El trabajo, publicado en la revista 'European Heart Journal', recoge la necesidad de integrar la perspectiva de sexo y género "de manera sistemática" en la práctica clínica y en la investigación, informa el IR Sant Pau en un comunicado de este viernes.

La cardiopatía isquémica presenta características propias en las mujeres a lo largo de todo el continuo de la enfermedad, y los factores de riesgo clásicos --tabaquismo, diabetes o hipertensión-- tienen un "impacto relativo mayor" que en los hombres.

A este perfil se suman factores propios de las mujeres, como las complicaciones del embarazo --preeclampsia, hipertensión gestacional, parto prematuro o restricción del crecimiento fetal-- y la menopausia precoz, y el trabajo apunta también a un posible efecto desfavorable de la terapia hormonal sustitutiva.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Frente al dolor torácico típico en los hombres, las mujeres presentan con más frecuencia síntomas "menos específicos" como disnea, fatiga o malestar general, lo que reduce la sospecha clínica inicial y retrasa el diagnóstico.

Este problema se ve reforzado por un "sesgo histórico" en la interpretación de los síntomas, basado en patrones predominantemente masculinos, y a menudo se extiende al ámbito diagnóstico, donde a menudo no se tienen en cuenta todas las particularidades, incurriendo en un riesgo real de infradiagnóstico.

Asimismo, las mujeres reciben con menor frecuencia terapias basadas en la evidencia y procedimientos invasivos, y presentan una mayor tasa de abandono terapéutico, lo que puede traducirse en peores resultados clínicos.

El trabajo advierte también de una infrarrepresentación de las mujeres en los ensayos clínicos aleatorizados, lo que condiciona la solidez de la evidencia disponible y contribuye a "perpetuar desigualdades en el abordaje de la cardiopatía isquémica".