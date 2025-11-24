Un estudio alerta de un aumento de problemas de desarrollo infantil por uso "excesivo" de pantallas

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 81 por ciento de médicos ha detectado un aumento de enfermedades infantiles asociadas al uso "excesivo" de pantallas y el 95% de estos profesionales sanitarios coinciden en que este hecho afecta negativamente al desarrollo infantil.

Así se desprende de una de las conclusiones del estudio sobre el impacto de la sobreexposición a pantallas en la salud y el desarrollo infantil, realizado por el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU), en colaboración con la Fundación Crecer Jugando.

El estudio, presentado este lunes en un acto en el que también se ha dado a conocer el contenido de la Guía AIJU 2025-2026, recoge la percepción de 65 médicos especialistas en infancia y de 334 familias con hijos de entre cero y 17 años, con una "clara preocupación compartida entre el ámbito sanitario y el entorno familiar".

El evento de puesta de largo, que ha tenido lugar en la sede de AIJU, ubicada en Ibi (Alicante), ha reunido a actores del sector juguetero nacional y ha contado con la presencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor, y de la presidenta de AIJU, Sandra Gómez.

Según ha señalado el coordinador del área de Investigación Infantil en AIJU, Pablo Busó, "los problemas de salud más frecuentes detectados por los especialistas incluyen trastornos del sueño (81%), salud mental (69%), obesidad (63%), problemas visuales (63%) y alteraciones posturales o neuromotoras".

De acuerdo con ese trabajo, "el 68% de las familias manifiesta una gran preocupación por el tiempo de exposición a pantallas de sus hijos". En este sentido, "el 98% de los niños de cuatro a seis años no cumple con el criterio fijado por la Asociación Española de Pediatría (AEP) de cero pantallas antes de los seis años de edad".

Además, "el 91% de los niños y las niñas pasa frente a las pantallas más del tiempo recomendado" por expertos sanitarios y, "aunque el 96% de las familias establece normas de uso, un 71% encuentra dificultades para mantenerlas debido a factores como la falta de tiempo, la necesidad de apoyo durante otras tareas y los conflictos" con los hijos.

Por ello, como explica el coordinador del área de Investigación Infantil en AIJU, "entre las medidas más valoradas por los participantes para reducir el tiempo de exposición a pantallas se encuentran charlas informativas para familias, inclusión del tema en el contenido curricular escolar, control parental de tiempo y contenido, uso de figuras públicas para la sensibilización y cuentos ilustrados".

"Esta investigación reafirma la necesidad de generar entornos de juego y socialización libres de pantallas, que promuevan un desarrollo infantil saludable y que el uso de las tecnologías sea activo y guiado por las familias y los profesionales", ha resaltado Busó.

GUÍA AIJU 2025-2026

De otro lado, la Guía AIJU 2025-2026 es un proyecto financiado por Ivace+i para "potenciar la capacidad y actividad" de la entidad, así como para "desarrollar la excelencia" en materia de investigación y desarrollo (I+D), difundir resultados de estudios realizados y facilitar e impulsar la transferencia de conocimiento a las empresas de la Comunitat Valenciana.

"Actualmente, continúa siendo la única guía existente en el contexto nacional avalada por instituciones de consumo en la que solo se recomiendan productos que han superado estudios pedagógicos y de usabilidad con más de cien horas de juego libre", ha apuntado AIJU.

En esta edición, se han realizado varias sesiones de valoración final de productos con un equipo multidisciplinar de expertos, en las que han participado 27 grupos de empresas y fabricantes que han aportado, para su estudio, un total de 68 productos, de los que se seleccionaron 66 para aparecer en esta guía.

Para facilitar su localización y consulta, los juguetes recomendados en esta guía se han clasificado por temáticas, teniendo en cuenta los diferentes 'insights' y los aspectos psicopedagógicos que desarrollan y dentro de cada bloque por edad. Del mismo modo, como en la edición pasada, la Guía AIJU 2025-2026 incluye una introducción de categoría con una ficha que aporta los datos sobre dónde, cómo, con quién o a qué juegan los niños.

La presidenta de AIJU, Sandra Gómez, ha afirmado que la entidad lleva "35 años investigando y acompañando al sector para impulsar productos y experiencias de juego de calidad, adaptadas a las necesidades evolutivas de los niños y las niñas". "Con esta nueva edición de la Guía AIJU seguimos reforzando este compromiso, ofreciendo a las familias información rigurosa y promoviendo una cultura del juego responsable y segura", ha añadido.

EL FENÓMENO 'KIDULTS'

La guía de este año se hace eco también del fenómeno 'kidults', "que continúa creciendo y consolidándose como una de las tendencias más destacadas del mercado juguetero", según AIJU, que ha añadido que "cada vez más adultos incorporan juegos y juguetes en su ocio diario, motivados por la nostalgia, la desconexión y el interés por el coleccionismo".

De acuerdo con un estudio realizado por AIJU a 552 consumidores, la mayoría de los jugadores 'kidults' tiene entre 25 y 44 años y destina entre cien y 300 euros al año a esta afición. Sus categorías preferidas son los juegos de mesa y los puzles (20-15%), seguidos por la construcción avanzada (14%), las manualidades (13%) y los juguetes tecnológicos (8%).

En cuanto a la frecuencia de juego, la mayoría de los adultos juega ocasionalmente (51%) o varias veces al mes (30%) y el hogar sigue siendo el principal espacio de juego, a menudo compartido con menores y familiares, "lo que refuerza el vínculo intergeneracional", según este análisis.

Igualmente, el "principal motor" de los 'kidults' es el ocio y la diversión (86%), seguido de la relajación y desconexión (54%) o el desarrollo de habilidades como la estrategia y la creatividad (34%), entre otros.

Además, durante la presentación se han concedido, por tercer año, los reconocimientos Family Choice, para distinguir "el esfuerzo realizado por las empresas en la promoción del valor educativo del juguete". Para ello, se ha contado con las votaciones de un jurado formado por más de 550 familias con hijos de cero a once años.

CANO: "LIDERAZGO DEL SECTOR JUGUETERO"

Por su parte, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha subrayado que "el liderazgo del sector juguetero de la Comunitat Valenciana se apoya en el valor añadido, la innovación constante y una calidad certificada que actúa como seña de identidad de sus empresas".

Durante el acto, Cano ha felicitado a AIJU por el trabajo realizado y por su trayectoria como instituto generador de conocimiento especializado y ha reconocido a los premiados con los Family Choice.

La consellera ha incidido en que "la tradición de la industria juguetera en la Comunitat es incuestionable, con Ibi como epicentro de una actividad empresarial que ha sabido adaptarse a los cambios del mercado".

También ha señalado que "el sector se enfrenta a desafíos significativos, desde la presión del mercado asiático hasta la baja natalidad, la estacionalidad y las transformaciones sociológicas que influyen en las formas de juego actuales".

La representante del gobierno valenciano ha destacado que "la Generalitat mantiene un compromiso firme con estos centros y, en particular, con AIJU".

En un comunicado, la administración autonómica ha resaltado que a través de Ivace+i "se han destinado este año 1,4 millones de euros para impulsar su actividad" y que se ha colaborado "en la construcción del nuevo edificio que permitirá ampliar líneas de investigación y reforzar su función formativa".