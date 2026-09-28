Un estudio alerta del aumento de infecciones por 'campylobacter' en personas con inmunodeficiencias

Archivo - Imagen de recurso de la Fundación. - FUNDACIÓN LLUITA CONTRA LES INFECCIONS - Archivo

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional de la Fundación Lluita contra les Infeccions ha alertado del aumento de infecciones sanguíneas causadas por bacterias del género 'campylobacter' en personas con inmunodeficiencias humorales, es decir, que afectan la producción de anticuerpos.

El trabajo, publicado en la revista 'Open Forum Infectious Diseases', ha analizado 261 casos --2 de cada 3 de los cuales con inmunodeficiencia-- diagnosticados entre 2009 y 2024 en 27 hospitales de España, Italia, Francia, Reino Unido y Brasil, informa la fundación en un comunicado de este lunes.

La bacteria causa principalmente gastroenteritis y diarrea, aunque en algunos casos puede pasar a la sangre y provocar infecciones graves, particularmente en personas inmunocomprometidas.

REINFECCIÓN EN INMUNODEFICIENCIA

El equipo ha observado que las recaídas en esta infección se produjeron en un 8% de los casos, pero que el riesgo fue "muy superior" entre pacientes con trastorno del sistema inmunitario que dificultan la producción de anticuerpos, responsables de 19 de los 21 episodios de recurrencia registrados en el estudio.

Además, las personas con inmunodeficiencias humorales presentaban con más frecuencias antecedentes de infecciones por 'Campylobacter' y episodios previos de bacteriemia, lo que refuerza el papel "clave" de los anticuerpos en el control de este microorganismo.

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

El estudio recoge un incremento de los casos causados por 'Campylobacter coli', que pasó de representar el 12% de los episodios durante los primeros años a cerca del 27% en el periodo más reciente.

Los resultados revelan que más del 90% de las cepas de 'Campylobacter coli' analizadas eran resistentes a la ciprofloxacina y más de la mitad a la azitromicina, 2 de los antibióticos más utilizados para tratar esta bacteria.

Pese a que la mortalidad global a los 30 días fue inferior al 10%, los investigadores destacan como "principal problema" la recurrencia de la infección, que puede aparecer semanas o incluso meses después del primer episodio.