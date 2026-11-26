Archivo - Estudio alerta de aumento de casos de cáncer gástrico antes de los 50 años y de ascenso de la detección en fase avanzada - THARAKORN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el grupo de investigación Traslacional en Cáncer Esofagogástrico del Instituto de Investigación Sanitaria (INCLIVA) y que ha contado con la participación de miembros del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), ha alertado del aumento de casos de cáncer gástrico antes de los 50 años y del ascenso de la detección en fase avanzada.

En concreto, la investigación, realizada sobre 670 pacientes que no han cumplido el medio siglo de vida, y que se ha llevado a cabo con motivo de la celebración, el 28 de noviembre, del Día Mundial de la enfermedad, muestra que la proporción de diagnósticos en estadio IV ha pasado del 48,6 por ciento en el periodo de 2000 a 2010 al 71,9 por ciento en el de 2021 a 2025.

Así, el denominado proyecto 'VERO' es un estudio multicéntrico realizado en España y se ha centrado en una patología que, tradicionalmente, se ha asociado a edades más avanzadas, pero los datos "obligan a prestar cada vez más atención a lo que está ocurriendo entre los pacientes jóvenes", ha explicado el presidente del Grupo TTD, el doctor Fernando Rivera, quien ha añadido que es "especialmente preocupante" que "muchos" de los pacientes lleguen a la consulta con enfermedad avanzada.

"Estos resultados no significan que el cáncer gástrico se haya convertido en un tumor frecuente entre los jóvenes, pero sí nos dicen que debemos estar atentos a una realidad que está cambiando", ha sostenido, por su parte, la vicepresidenta de la organización, la doctora Ruth Vera, tras lo que ha declarado que "en personas jóvenes, existe el riesgo de que determinados síntomas digestivos no hagan pensar inicialmente en una enfermedad tumoral".

Por ello, considera que "aumentar el conocimiento sobre este cáncer, tanto entre la población como entre los profesionales", puede ayudar "a identificar antes aquellos casos que requieren una evaluación más profunda". "En España se estiman 7.595 nuevos diagnósticos de cáncer de estómago durante 2026", ha puesto de manifiesto al respecto.

En este sentido, 'VERO' ha mostrado que entre los pacientes con información anatomopatológica y molecular disponible, las mujeres presentan con mayor frecuencia histología difusa -71,6 por ciento frente al 44 por ciento en los hombres- y tumores de grado 3 -85,9 por ciento frente al 57,4 por ciento-. Los investigadores describen, por tanto, "un perfil anatomopatológico más agresivo entre las mujeres jóvenes".

"Una de las grandes preguntas que queremos responder es por qué aparece este cáncer en personas jóvenes y si estamos ante una enfermedad con características biológicas diferentes", ha explicado la oncóloga médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia-INCLIVA, investigadora principal de 'VERO' y miembro del Grupo TTD, la doctora Tania Fleitas Kanonnikoff, al tiempo que ha afirmado que el proyecto "permite estudiar no solo las características clínicas del tumor, sino también el sistema inmunitario, el microbioma, los factores epidemiológicos y el estilo de vida".

FACTORES RELACIONADOS CON EL ESTILO DE VIDA

Al respecto, la investigación analiza también posibles factores relacionados con el estilo de vida, y es que un trabajo realizado con 113 participantes ha encontrado entre los pacientes de cáncer gástrico un mayor consumo de alcohol y de determinados alimentos procesados, como pasteles, bollería y dulces, frente a los controles sanos. Sin embargo, los resultados no permiten establecer por sí solos una relación causal.

En cualquier caso, los expertos de la entidad abogan por avanzar simultáneamente para comprender mejor por qué está apareciendo la enfermedad en pacientes jóvenes, mejorar las posibilidades de detectarla en fases iniciales y seguir desarrollando tratamientos adaptados a las características biológicas de cada tumor. "El cáncer gástrico ha experimentado una transformación terapéutica muy importante en los últimos años gracias a la incorporación de nuevos biomarcadores, terapias dirigidas e inmunoterapia", ha sostenido sobre ello la secretaria del Grupo TTD y oncóloga médica del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) e investigadora de 'VERO', la doctora Ana Fernández-Montes.

No obstante, "conseguir tratamientos cada vez mejores no puede ser nuestro único objetivo", ha continuado, y es que "si una proporción tan elevada de pacientes jóvenes continúa llegando con enfermedad metastásica", es necesario "investigar también cómo reconocer antes la enfermedad y qué características distinguen a estos pacientes".

Por último, el investigador post-doctoral del proyecto, el doctor Manuel Cabeza-Segura, ha explicado que es "fundamental" que 'VERO' cuente "con financiación continuada", y es que es "una línea de investigación a largo plazo". "Para los pacientes, llegar antes al diagnóstico puede marcar una enorme diferencia", ha manifestado, por su parte, la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados (ACCGG), Pilar Ruiz, quien apuesta por "seguir investigando y no olvidar todo lo que ocurre después del diagnóstico y del tratamiento".